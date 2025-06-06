日本禁止為初生BB取名「比卡超」「Nike」立法限制父母改怪名

日本政府為了規範近年來日益增多的特殊名字，於近日實施新的命名規定，限制父母以非常規方式為孩子命名，以遏止「比卡超」、「Nike」等特殊名字的使用。



日本政府為了規範近年來日益增多的特殊名字，於近日實施新的命名規定。（AI生成圖片）

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據CNN5月28日報導，根據新規定，日本父母在為嬰兒登記戶籍時，必須附上名字的讀音說明。若地方政府官員發現名字的發音方式與漢字的常見讀音不符，可能會要求父母提供額外文件，甚至拒絕登記該名字。

這項規定主要針對父母選擇以特殊讀音方式為孩子命名的現象，例如將名字讀作「比卡超」、「Nike」或「布甸」等。這類名字在日本被稱為「kirakira」名字，自1980年代開始逐漸流行。

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根據2022年的一項研究顯示，過去40年間，日本特殊名字的使用率持續上升，特別是女孩的「kirakira」名字比例較高。研究指出，這可能反映父母「比兒子更希望女兒變得獨特、獨立」的心態。

對於新規定，日本社會出現不同聲音。有網友在社群平台X上表示：「他們不是國家的孩子，對吧？他們是父母的孩子。」但也有人支持政府的做法，認為特殊名字可能導致孩子遭受欺凌，或在行政事務處理時遇到困擾。一位X用戶寫道：

「為什麼有些人會給自己的孩子取kirakira的名字？這只會導致孩子被欺負。」



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據介紹，日本的命名問題主要源於其特殊的書寫系統。由於日本同時使用漢字和其他兩種語音系統，每個漢字可能有多種讀音方式。當父母選擇以特定發音為孩子命名，並選用相似發音的漢字時，往往造成教師或醫護人員無法正確辨識名字的讀音。

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