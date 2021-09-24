日前外國媒體公佈了改編自同名經典漫畫《聖鬥士星矢》真人版電影的選角名單，男主角「天馬座星矢」將由進軍荷里活的美籍日本男星新田真劍佑擔任，而女角雅典娜即由24歲美國女演員Madison Iseman飾演。其實拍攝動漫改編真人作品的難度非常高，一不小心便會毀掉原作，不過也有一些成功例子，真人版的角色反而深入民心，例如松山研一《死亡筆記》的「L」、小栗旬《花樣男子》的「花澤類」，日媒票選最高質的漫改男演員TOP10，你心目中的男神有入圍嗎？



日本媒體「ciatr」早前在網上進行問卷調查，訪問超過300多位10歲至50歲的男女，讓他們選出心目中最成功及高質的動漫改編真人版影視作品男演員！其實早前該媒體曾經舉辦過「最成功動漫改編真人版電影／電視劇」的票選，最終奪得冠軍的是《浪客劍心》，而第二、第三位則是《銀魂》和《賭博默示錄》。

這次不是新作品本身，而是演員是否適合漫畫角色，不知道結果有沒有很大變動呢？👇👇👇點擊圖片看排名👇👇👇

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如果未有時間看畢全個排行榜，也可先看看第10－5位的上榜男演員和代表作品！🥰👇

【第10位】賀來賢人，得票率1.7%，代表作品：《我是大哥大》飾演「三橋貴志」、《阿宅的戀愛太難》飾演「坂元真司」

【第9位】水嶋斐呂，得票率2%，代表作品：《黑執事》飾演「塞巴斯蒂安」、《DROP》飾演「井口達也」、《咩妹的完美執事》飾演「柴田理人」

【第8位】菅田將暉，得票率2.7%，代表作品：《銀魂》飾演「志村新八」、《帝一之國》飾演「赤場帝一」

【第7位】吉澤亮，得票率6.7%，代表作品：《東京卍復仇者》飾演「佐野萬次郎」、《王者天下》飾演「秦王・嬴政」、《銀魂》飾演「沖田總悟」

【第6位】小栗旬，得票率7%，代表作品：《銀魂》飾演「坂田銀時」、《魯邦三世》飾演「魯邦三世」、《花樣男子》飾演「花澤類」

【第5位】山田孝之，得票率7.3%，代表作品：《黑金丑島君》飾演「丑嶋馨」、《Crows Zero》飾演「芹沢多摩雄」

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同場加映：10位差點成為運動員的日星 綾野剛學界第一、他是空手道世界冠軍

有日媒發起投票，讓網民選出10位原來曾經是出色運動員的藝人，包括曾屬於職業足球隊的竹內涼真、在少年棒球世界大會出場的龜梨和也，更有一位當紅小鮮肉曾獲得空手道世界冠軍，你知道他是誰嗎？👇👇👇點擊圖片看被演藝事業耽誤的前運動員👇👇👇

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