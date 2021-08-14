東京奧運剛完結不久，大家已經迫不及待開始討論2024年的巴黎奧運，延續運動熱潮！今屆奧運會有不少俊男美女運動員，顏值簡直媲美銀幕前的藝人和演員，但你又有沒有想過其實娛樂圈中也藏著很多「被演藝事業耽誤的運動員」？

有日媒發起投票，讓網民選出10位原來曾經是出色運動員的藝人，包括曾屬於職業足球隊的竹內涼真、在少年棒球世界大會出場的龜梨和也，更有一位當紅小鮮肉曾獲得空手道世界冠軍，你知道他是誰嗎？



日本排名網站《ランキングー》最近乘著奧運熱潮發起投票，選出10位「被演藝事業耽誤的運動員」，總共有近4000名網民參與。原來日本娛樂圈中也有很多深藏不露的實力運動員，入選第十位的「KAT－TUN」成員龜梨和也以前是個棒球少年，更曾經打入軟式棒球世界大會，如果沒有進入Johnny’s事務所的話，現在分分鐘是個職業棒球員！

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同場加映：日本ViVi讀者選「國寶級美男2021」 NCT成員第9、多位小鮮肉上榜

日本人氣女性時尚雜誌《ViVi》每年都會舉辦「國寶級帥哥選舉」，今年也不例外，由超過30萬名日本及海外讀者選出2021年上半年度「最養眼美男子」頭15名，之前一直守住冠軍寶座的永瀨廉終於退下來榮登殿堂，多位小鮮肉上榜，包括曾迷倒AI人工智能的佐藤勝利、道枝駿佑和SM韓團NCT127的YUTA，到底今年誰會獲得2021日本第一美男子的頭銜呢？

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今次的選舉還增設了「ADULT部門」，選出在藝能界年資較高，但依然能保持帥氣與性感的男士們。上榜的包括「嵐」的成員、香港大熱男演員町田啓太和日版《大叔的愛》「田田」演員田中圭！👇👇👇點擊圖片看完整排名👇👇👇

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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