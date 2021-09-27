日伊混血美女因一粒章魚燒失大學學位　與帥男友開美食車扭轉人生

年輕人最緊要有夢，不過如果你的夢想意外被毀掉，你會選擇一蹶不振還是重新振作呢？日本有一位混血美女，讀書時因為章魚燒而被毀掉大學學位及夢想，然而她之後與男友一起創業扭轉人生。



左一是Nina，右邊是她的朋友。（節目截圖）

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》最近跟拍一位伊朗與日本混血的美女Nina，發掘她的人生故事。Nina只有22歲，剛剛大學畢業，現正與男友一起住，兩人還一起開經營著一輛美食車，賣特色咖喱。

（IG@nina_spice_tokyo）

不過，開美食車並不是Nina一直以來的目標，因為混血兒的身份，她曾經夢想在聯合國工作。然而在高中時期發生了一件事，令她失去了這個夢想。

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雖然失去了最初的夢想，但Nina卻在生活中找到前進的方向，不知不覺又看見了新的夢想。疫情下經營困難，Nina與男友仍一起為著兩人的目標努力著。

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日本節目《ノブナカなんなん? 》邀請素人分享她們凌亂的家居，再幫她們清理。最近節目組邀請了一個叫四條美紗子的38歲女性，造訪她的家。誰知大家一進門便見到滿屋垃圾，她平日食和睡都在垃圾堆中。

主持隔著螢幕都覺得臭。（節目截圖）

節目組決定幫她清理家居，並將找到有用的物品放上二手拍賣網站賣出去。在清理過程中，工作人員發現一杖鑽石戒指，竟藏著一個驚人的秘密，幸好事情發展到最後有一個窩心結局。

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