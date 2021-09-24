新冠肺炎持續在日本肆虐，很多餐廳為了防疫都變更了營業時間，甚至禁止客人在用餐時說話以降低飛沫傳播的機會。這項規定就連日本的學校都需遵守，大部分的學校都嚴謹執行政府鼓勵的「默食」行動，在校用營養午餐時不但不可說話，就連合併桌子也不行。最近就有一名飽受默食之苦的小學生投稿到報刊，抱怨這項行動逼他要跟不喜歡的食物對峙，也不能和朋友聊天，網民看罷小孩經歷後均稱非常心痛！



（節目截圖）

日本新聞節目《日テレNEWS 24》早前到不同小學採訪防疫措施。由於學校人口比較密集，是非常容易爆發疫情的場所，因此日本學校都禁止學生們親密接觸，沒想到多項措施令小朋友連吃營養午餐都變非常痛苦！

👇👇👇點圖看日本小學生投稿怨言👇👇👇

+ 29

沒想到抱怨的內容並不是挑食，而是想藉由朋友的陪伴跨過吃討厭食物時的心理關口呢！校園生活是每個孩子最開心的時間，和朋友無憂無慮玩耍、耶聊天、一起吃飯等都是長大後回想會特別懷念的美好時光。希望疫情可以早日完結，大家可以盡情享受生活！

同場加映︰12件日本懶人小家電爆紅 飯盒型飯煲免洗碗、電撥扇機有幾無聊？

日本人一向創意多多，不時推出一些新奇又有趣的商品。最近在日本爆紅的「搞怪」家電品牌「THANKO」引起極大話題，不少商品例如懶人電飯煲等都超暢銷，你又會想買這些新奇家電來用嗎？

（節目截圖）

在肺炎疫情的影響下，大家呆在家中的時間直線飆升，不少方便的小型家電隨即大受歡迎。而在這段時間爆紅，銷售額在一年內增加2.5倍的日本家電品牌「THANKO」便是靠創意成功跑出！日本節目《めざまし８》最近專門介紹了THANKO不少人氣商品及背後成功的秘密。👇👇👇點圖看日本超暢銷搞鬼家電👇👇👇

+ 5

想知有咩奇怪小家電？點擊睇全文：12件日本懶人小家電爆紅 飯盒型飯煲免洗碗、電撥扇機有幾無聊？