性愛冷知識︱3大危險性愛體位盤點　這姿勢「啪」一聲弟弟就折了

許多情侶因疫情關係聚少離多，想找回失去已久的激情。泌尿科醫生顧芳瑜分享教戰攻略，教你「如何增強硬度、持久度」，以及「最危險3姿勢」千萬要小心，從肌肉拉傷，嚴重到GG骨折的悲劇，都有可能發生。



為了大家的性福，北醫泌尿科醫生顧芳瑜分享教戰密技，在床上求好表現，事前的準備很重要，如何增加硬度與持久度得靠日常保養。他建議，少吸煙喝酒，並且維持「固定有氧運動」，每週最好3次、每次30分鐘、心跳大於130；另外均衡飲食避免高油高鹽高糖，充足睡眠和適度釋放壓力，保持生活愉悅也是關鍵。

▼▼▼即睇3大危險姿勢！▼▼▼

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顧芳瑜指出，臨時提槍上陣若遇戰況不佳可使用「救急藥物」輔助， 但在激戰當天，仍有3大危險姿勢，小倆口務必小心：

1.小心折斷GG姿勢：女上男下－騎馬打仗

該姿勢雖然讓女生較可控制自己的感覺與位置，但是過度激烈可能「折斷白膜」，導致陰莖骨折，一旦聽到「啪」一聲且伴隨劇烈疼痛和軟掉，別拖了請盡快就醫。

2.小心扭到腰的姿勢：火車便當－需要靠腰

該姿勢需擁有良好的下盤與腰部的肌力，若用力不慎輕則腰部肌肉拉傷，重則可能導致脊椎骨折，所以沒有練過千萬不要輕易嘗試。

3.小心骨折的姿勢：水中愛愛－超危險特工

在浴室中「激情連結」不僅滑倒風險很高，全身塗滿肥皂水等清潔劑還可能引發生殖器官或是膀胱發炎。顧芳瑜解釋，由於肥皂水或某些清潔劑並非無菌，可能在性行為過程中流至膀胱，或因清潔劑本身具刺激、過敏性而釀發炎。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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