12星座｜4大星座男分手仍放唔低Ex！人馬放浪不羈都會留戀前度？

分手後有的人選擇成為「陌生人」，切斷所有聯繫，不再有交際；有的人卻在分手後越發覺得對方好，捨不得割捨這段感情，對前任念念不忘，即使不聯繫也會在心底給她留一個位置。



巨蟹座

懷舊的巨蟹座還會想的特別多，失戀對於他們的打擊非常嚴重，分手後他們，即使是曾經一起吃的菜，看過的電影或者聽過的歌都會讓他們觸景生情，讓他們思緒紛飛，讓他們想起當初的一幕幕。

巨蟹座的人，愛一個人就會愛他的全部，哪怕是不好的方面，所以對於他們來說，忘掉曾經愛的，是多麼困難的一件事啊。

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天蠍座

用情至深的天蠍座，每次的戀愛都是全部投入和付出，沒有一絲絲保留，即便是最後分手，他們都難以忘懷前任，天蠍座的人經常會刻意的讓自己忘掉之前，但是最後只是讓自己更加痛苦，讓他們的記憶更加深刻。

前任給他們的記憶已經深入骨髓，叫他們如何才能忘記啊！他們在無數個夜晚會想起和前任的美好。

人馬座

放浪不羈的外表和生活態度，人馬座的愛情總會讓人提心吊膽，因為對方總會懷疑他們對愛情的忠貞度，其實人馬座對於前任的地位總是模糊不清，他們經常會處於選擇的狀態，不知道在前任和現任之間如何選擇。

因為他們看不清自己的內心，更不知道何去何從、他們總是害怕傷害任何一方，但往往結果不如人意。其實，人馬座的種種舉動都表示他們對於前任的留戀，他們沒有放下，才會如此難以抉擇。

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金牛座

固執的金牛座，當他們認定一個人的時候，就一定是抱著廝守終身的態度去的，他們從來沒有想過有一天彼此會分開。愛情對於金牛座的人來說，是一場痛并快樂的自虐行為，他們的內心深處始終不能忘記年少的戀人。

他們對於前任的留戀態度，已經到了匪夷所思的狀態、分開之後金牛座的戀愛，對方很可能只是內心的替代品，因為他們內心非常清楚，前任的影子總是揮之不去。

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