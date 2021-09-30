12星座男一招即收服攻略　4個靠讚已成功一半　雙魚要咁戲劇化？

自已意中的男人要主動出擊，不要等到被其他人搶走後才來後悔。姑娘們，如果此時的你還在守株待兔的話，有可能你的姻緣就錯過了哦。讓我們來來如何一步搞定你心中的十二星座男。



白羊座：看恐怖電影時，撲到他懷裡

白羊座對你有興趣會很明顯，除非你的行情太好，他就會顯得有點怯懦。這時你要主動告訴他，他在你心中很重要很特別。然後約他一起看恐怖電影，緊張時抓緊他，或者撲到懷裡，效果更好。

▼▼▼即睇如何一步搞定12星座男！▼▼▼

+ 13

金牛座：請他幫忙大小事，稱讚他

倒追金牛男，可以請他幫忙修理各種物品、請教他各種問題。多多稱讚他，說你的生活沒有他，真的不知道怎麼辦。幾次之後，還可以為了感謝，請他吃飯，問他有沒有女朋友，多方暗示他，他就會被你點火自己行動！

雙子座：每天網上電話聊，公開表示欣賞

雙子男喜歡聊得來的伴侶，平常沒事就跟他上網聊天，聊的氣氛越好，越有機會。有機會和朋友一起出去時，多多讚美他，表示很欣賞他的幽默風趣或體貼。之後只要你開口告白，他一定會欣喜若狂。

巨蟹座：落難時給他大量的支持關懷

巨蟹男的交往觀察期很久，久到你都快要睡著，想要追到他，首先他得要對你的身家背景夠了解，然後確定你是家人可以接受的類型，他對你就有基本的好感了。這時只要你在他落難時候，或心情不好時，給他大量的支持和關懷，就沒有問題了。

獅子座：甜言蜜語捧上天

倒追獅子男的行動，可以說是十二星座裡最簡單的。因為只要給他舞台，不斷稱讚他、說他是世界上最好的人，他就會飛到天上去，只要你們的共同話題多，又看得順眼，他都不會排斥和你成為戀人。

相關文章：女追男隔層紗？邀約十二星座男各有方法 巨蟹靠美食 處女不過三

+ 21

處女座：直接有力的示好與告白

處女男的心思很難看透，你常常會覺得自己跟木頭在相處。甜言蜜語他不會說，貼心舉動也不夠，完全看不透他的心思，這時就需要你主動出擊，他可能會被你嚇到，但是會認真考慮，幾天後就會回覆你。

天秤座：大膽、出其不意的告白

天秤座即使對你很有好感，也還是會猶豫著要怎樣講，才不會尷尬又難堪。這思索的過程很長，讓女孩子都開始懷疑起，他到底喜不喜歡我，如果他會單獨約你出去，就代表他很喜歡你，約會快結束時，如果你突然問他要不要在一起，他會欣喜若狂地答應你。

天蠍座：在人群裡，和他眉目傳情

天蠍男雖然眼神會漏電，但是一般非特定目的，他是寧可看著哥們，也不會亂瞄美女。如果你發現他常常盯著你，那他肯定對你有興趣。這時你就用大膽的眼光回應他，他也會明白你對他的好感。當他靠近你，可以緬腆地避開目光，告訴他，你的心跳都亂了。

人馬座：認真嚴肅的見面告白

人馬座平常都嘻嘻哈哈的和所有人打鬧著，喜歡誰也不一定有行動或者徵兆。如果你愛上人馬男，不要在嬉鬧中表白你的心意，會被人馬男當成笑話，講過就算了。認真地寫封情書，或者當面嚴肅地表白，他也許會覺得錯愕，但是思考個幾天，便會認真回覆你。

相關文章：12星座愛情｜想情侣間感情再升溫？金牛喜歡簡單粗暴 雙魚愛浪漫

+ 31

山羊座：陪著他，讓他離不開你

山羊男不溫不熱的，大部份時候你看不出他喜歡的是誰。山羊男喜歡掌握自己的生活，不喜歡旁邊的人意見太多。喜歡山羊男的妹子，得像個護草使者，守護著他，直到他某一天發現已經離不開你，他就會開口問你，要不要在一起。

水瓶座：讓他展現專業，以退為進

水瓶男需要感覺你崇拜他，多向他請教他領域內的專業，讓他感覺自己在你面前很優越。平時多了解他的興趣，逢年過節就傳信息送禮物給他。等到兩人的溫度升到最高點，要以退為進，告訴他，你怕自己無法控制心意，想要暫時冷靜。他這時反而會主動來追你。

雙魚座：把偶像劇在現實上演

雙魚男本身很享受曖昧，也就是如果沒有必要，就不會主動把你定下來。如果你想讓雙魚男對你無法放手，就把偶像劇裡最浪漫的大場面搬到現實上演，例如把偷偷把教室或房間，佈置得像是電視劇或電影才會出現的畫面，或是找一百個路人送花給他，他會就會答應和你交往。

【本文獲「醬子聊星座」授權轉載，微信公眾號：jiangzi066】