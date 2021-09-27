日本女星橋本環奈在出道時曾被封為「千年一遇美少女」，但近幾年卻因身型時胖時瘦而被網民嘲笑人設崩壞，露出雙下巴和肥肚腩的影片截圖更在網上瘋傳。日前網上討論區「2ch」突然出現大量疑似橋本環奈的癡肥照片，這個帖文立即引來網民激烈討論，仔細一看才發現原來認錯人，她的真身是一位直播主和咖啡女僕，更參加了偶像選秀「MISS ID 2022」，Twitter自稱是「肥胖界橋本環奈」，連網民也眼花認錯留言：「差點以為橋本又胖了！」



日本網上討論區「2ch」於9月25日出現一個討論度很高的貼文，主題是「日本出現肥胖界的橋本環奈，百噸一遇成為話題」，文章裡有大量肥胖女生的照片，相中人的樣子長得酷似女星橋本環奈，擁有透明感白嫩肌膚和甜美五官，但身形卻像相撲手般肥胖魁梧，過分的反差讓人忍俊不禁，更有人留言表示與早前身材腫脹的橋本環奈十分相似，差點認錯人。

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其實這名女生叫「えみっくす」（Emix），她是一名體重高達102公斤的美食直播主和肥胖系咖啡女僕，最近還參加並入圍了偶像選秀「MISS ID 2022」。可能大家會疑惑到底為什麼這個身型的女生都能成為KOL？其實日本有被稱為「デブ専」的人，他們特別偏好體重超重、身材豐滿又圓滾滾的女生，而體重過百公斤的えみっくす可說是這個業界中的美女。不過，她上載到社交媒體的照片被人懷疑是P過的假圖，素顏像不像橋本環奈就真的見仁見智，但依然有人留言表示：「你瘦下來一定很受歡迎！」、「難道橋本環奈就不是胖子嗎？」無辜被捲入話題的橋本環奈躺著也中槍。

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人類的舌頭平均長度大約是7至8cm，通常擁有長舌頭的人都會被形容為「多事、八卦」，也不是什麼值得自豪和炫耀的事。現在有最長舌頭的世界健力士紀錄是一名印度男人，伸出舌頭長達10.8cm，但日本原來也有一位不相伯仲的紀錄保持者，表面個長相甜美的前女偶像，但脫下口罩伸出舌頭便立即嚇壞人，就像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，她更分享天生長舌頭與男演員拍吻戲時的經歷，非常尷尬！👇👇👇點擊圖片看最長舌頭和尷尬吻戲經歷分享😂👇👇👇

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