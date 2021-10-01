最近一年受疫情影響，大家都被困在香港不能去旅行，於是掀起到本地酒店「staycation」的熱潮，大家都爭相預約入住特色酒店拍照放上Ingstagram，經常能看見長腿美女拿著酒杯浸在浴缸內「打卡」，但現實又是否真的那麼精緻浪漫呢？日本有位來自泰國的辣妹模特兒最近在Twitter放出一系列「Staycation理想與現實」照片，自嘲豪華的酒店打卡照背後其實是邋遢素顏，結果引來超過2萬人讚好支持，並留言說：「彷彿看到我自己！」



紅遍日本Twitter的26歲辣妹模特兒和YouTuber「VIENNA」有著性感身材和精緻的混血樣貌，可是她的性格和做事作風卻與女神顏值剛剛相反，完全沒有偶像包袱，經常在社交媒體上發布醜樣崩壞照片，這亦成為了她爆紅的原因，現時已經有超過84萬名粉絲追蹤。

最近VIENNA又有話題新作，主題是「staycation的理想與現實」，引起無數網民的共鳴。相中她與同樣是美女的好友YouTuber「てんちむ」一起在迪士尼酒店過夜，理想的照片本來是穿著性感吊帶睡衣、卸妝後依然完美無瑕的皮膚和可愛的刷牙pose，但真實狀況卻是T恤四眼油頭、在床上邊吃薯片零食邊玩手機，完全沒有美感可言！

VIENNA還有很多「理想與現實」惡搞作品，全都爆笑有共鳴，👇👇👇點擊圖片看更多👇👇👇

+ 14

雖然「VIENNA」能說一口流利日文，但其實她並非日本人，而是擁有泰國和香港血統的泰國人！她從小喜歡動漫而開始學習日文，在15歲時便到日本留學，之後順利考入當地大學，機緣巧合下被一間日本模特兒公司發掘並簽約成為模特兒，憑著Twitter分享貼地的「理想與現實 」對比照而迅速走紅。

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日混血美女擁最長舌頭 除罩伸脷嚇壞人 拍戲輕吻誤變濕吻超尷尬

人類的舌頭平均長度大約是7至8cm，通常擁有長舌頭的人都會被形容為「多事、八卦」，也不是什麼值得自豪和炫耀的事。現在有最長舌頭的世界健力士紀錄是一名印度男人，伸出舌頭長達10.8cm，但日本原來也有一位不相伯仲的紀錄保持者，表面個長相甜美的前女偶像，但脫下口罩伸出舌頭便立即嚇壞人，就像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，她更分享天生長舌頭與男演員拍吻戲時的經歷，非常尷尬！👇👇👇點擊圖片看最長舌頭和尷尬吻戲經歷分享😂👇👇👇

+ 8

想知道長舌頭為Michaela帶來的尷尬經歷？點擊看全文：日混血美女擁最長舌頭 除罩伸脷嚇壞人 拍戲輕吻誤變濕吻超尷尬