三國時代群雄並起，魏、蜀、吳之間的戰爭鬥智鬥力，成為後世最有興趣的歷史故事。不只在中國，三國演義在日本亦相當有人氣，更因而衍生不少以三國為主題的遊戲，那麼你知道日本人最喜歡是那些人物嗎？



日本網站《Ranking goo》最近發起投票，讓網民選出「最喜愛的三國人物排名」。在看結果之前，大家先在心裡排名一次，之後再看看結果是否與你想的一樣吧。

（《軍師聯盟》劇照）

【10】司馬懿

魏國的軍事政治家，經歷4代君主，亦是晉武帝司馬炎的祖父。司馬懿自幼聰明，並深得曹氏一族信任，最終發動高平陵之戰，從曹爽手中奪過兵權。雖然歷史上記載的司馬懿有些腹黑，但無法改變他手段高明的事實。

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【9】諸葛瑾，他應該是排名中知名度最低的一位，因為被其弟諸葛亮遮蓋了鋒芒。諸葛瑾是吳國孫權的重臣，為人謙厚溫和，雖然戰績奇差，但因高情商所以服侍性格極為神化的孫權多年仍相安無事。

【8】夏侯惇，魏國曹操十分信任的親信，為人脾氣暴躁但勇悍而且有儒將之風。特徵是盲了左眼，十分討厭別人叫他「盲夏侯」。

【7】周瑜，孫權陣營的重要統帥，是吳國舉足輕重的戰略家，在三大戰役之一的「赤壁之戰」發揮重要作用。周瑜歷史上絕少可與諸葛亮相比的智者，可惜36歲就病逝。

【6】曹操，魏國統領者，為人聰明但狡猾，富有政治見解但十分嚴厲。後世對他最大的評價是生性猜疑，得罪他的人幾乎都被殺死。

同場加映：10個日本明星出道前做邊行 向井理曾是調酒師、壇蜜你絕對估唔到

娛樂圈聚集各式各樣的藝人，他們在入行之前都有過不同經歷，《開罐Opener》為大家綜合了日本媒體的消息，揭曉以下10明星的過往的工作，你覺得與想像中的他們有不一樣嗎？

【1】向井理（網上圖片）

【1】向井理

向井理在明治大學農學部生命學科畢業，在學生時代開始就在涉谷的酒吧工作，直到大學畢業的時候雖然有迷惘過，但還是選擇繼續在酒吧工作，後來更當上店長。十分專業的他還能夠記熟500種調酒飲品。

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