「中二病」20大病徵你中幾多樣？裝憂鬱是基本、一特徵即無得救？

不知大家有沒有聽過「中二病」這個詞呢？相信大家都曾經試過看到遊戲動漫中的角色後覺得他們很有型，就學他們的行為、講相似的對白；這正是「中二病」的表現之一。早前就有專家分享了「中二病」的20大病徵，不知大家又會中多少項呢？



其實「中二病」並不是一種病症，而是對喜歡扮成動漫角色、活在自己的幻想中的人的俗稱。早前作家尚瑞君就在她的Facebook專頁上分享到，「中二病」是來自日本的流行語。因為是年輕人的普遍症狀，大概在中二年時期會像傳染疾病似的集體發作，就被稱為「中二病」。她講到孩子進入中學時期，除了面對升學的分流壓力，他們的身心也會陷入自己的時空中飄移。所以就會傾向從一些虛幻的遊戲或小說動漫等的情節角色，來假想、編織自己以為的世界。而患有「中二病」的人主要有以下20種症狀，一起來看看你中了多少個吧！

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「中二病」患者20大症狀

【1】覺得自己是新世界的神，隨時顯現「不要惹我」的距離感。

【2】喜歡熬夜，覺得自己可以不用睡覺，很厲害。

【3】認定自己獨一無二，別人都不懂他的世界。

【4】喜歡自言自語、自嗨，或是唉聲嘆氣，裝憂鬱。

【5】在自己想像的世界裡，活得更快樂。

【6】排斥卡通圖案，喜歡暗黑屬性的東西，要看起來像個大人。

【7】想要得到別人的認同，又想要與眾不同。

【8】口是心非，明明很在乎卻偏說無所謂。

【9】毫無理由的自信，覺得自己想做，就一定做得到。

【10】從貓咪變成老虎似的，喜歡虛張聲勢，喜歡被別人「怕」的感覺。

【11】會無端陷入憂慮，覺得自己隨時會死，也喜歡談論死亡議題。

【12】覺得自己很厲害，在玩遊戲或者挑戰的時候，喜歡選擇最高難度。

【13】自尊心強，但自信心不夠，是自大又自卑的綜合體。

【14】喜歡用酷、用夢幻，或特別的綽號，來代表自己。

【15】覺得新聞都是騙人的，大人都是虛偽的。

【16】遇到困難和挫折的時候，就會抱怨或者絕望，說死了算了。

【17】活在自己的世界中，但若大人提醒，還是會看見家人的需求。

【18】認為在平行時空中，存在另一個自己。

【19】會為了反對而反對，卻不知道要相信甚麼。

【20】覺得自己有特殊能力，可以預知未來。

資料來源：尚瑞君之愛‧傾聽‧解讀心