日本女生向來懂打扮，多年來也領導亞洲女生化妝潮流。近年來，日本女生之間興起成熟性感的御姐中華風妝容和打扮！因此不少化妝品都以中華風作為賣點，而最近在日本爆紅的，就是「麻雀眼影」了！到底它的賣點是甚麼呢？



IG @naito_haruka

最近在社交平台上有不少日本女孩子紛紛拿著一個個麻雀「打卡」拍照，沒想到她們並不是在打麻雀而是在化妝呢！化妝品牌「和粧」最近在日本網上推出「麻雀眼影」，外形小巧可愛，又可以輕易讓日本女孩子們化出大流行的中華風妝容，一推出便收穫了不少日本女孩子的芳心了！

👇👇👇點圖看麻雀眼影和日本妹中華風妝扮👇👇👇

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沒想到日本女孩子們喜愛中華風妝容的熱潮會令這麼多以中華作為設計主題的化妝品誕生呢！看來這款「麻雀眼影」也伯持續成為話題，你又會有興趣買一副試試一邊打麻雀一邊化妝嗎？

同場加映︰12件日本懶人小家電爆紅 飯盒型飯煲免洗碗、電撥扇機有幾無聊？

日本人一向創意多多，不時推出一些新奇又有趣的商品。最近在日本爆紅的「搞怪」家電品牌「THANKO」引起極大話題，不少商品例如懶人電飯煲等都超暢銷，你又會想買這些新奇家電來用嗎？

（節目截圖）

在肺炎疫情的影響下，大家呆在家中的時間直線飆升，不少方便的小型家電隨即大受歡迎。而在這段時間爆紅，銷售額在一年內增加2.5倍的日本家電品牌「THANKO」便是靠創意成功跑出！日本節目《めざまし８》最近專門介紹了THANKO不少人氣商品及背後成功的秘密。👇👇👇點圖看日本超暢銷搞鬼家電👇👇👇

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