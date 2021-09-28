日本天團嵐（ARASHI）的5位成員年紀不少，粉絲們都期待他們成家立室，進入下一個人生階段。9月28日下午，成員櫻井翔和相葉雅紀透過Johnny's粉絲俱樂部率先公布結婚的消息，震驚一眾粉絲！



（Johnny's Fanclub網站截圖）

櫻井翔和相葉雅紀9月28日雙雙在Fanclub網站宣布與圈外女性結婚，踏入人生下一個階段。現年39歲的櫻井翔在信中感謝粉絲自他13歲入行起的支持，並提及希望在40歲來到之前能做出「擁有家庭」這個決定。38歲的相葉雅紀則感謝大家支持，表示「今後將踏出新的一步」。

櫻井翔和相葉雅紀在同日宣布結婚。（網上圖片）

2021年必定是日本迷大崩潰的一年，因為至今已有5個超有名的男女神封盤結婚。《開罐Opener》為大家回顧在今年宣布結婚的明星。

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【5】新垣結衣與星野源

5月19日，新垣結衣與星野源結婚的消息為全世界網民投下一顆震撼彈，有誰會想像得到《逃避雖然可恥但有用》（下稱《逃恥》）的情侶檔會成真，那些甜蜜宣傳片段背後原來是兩人在花式放閃。

同場加映︰日媒票選「快40歲凍齡女星」 童顏人妻宮崎葵、蒼井優竟快要奔四

年齡是女性的天敵，皮膚上的皺紋會隨著時間慢慢浮現出來，身材亦不像年輕時那樣緊緻結實。然而日本一班女星好像擁有不會老的神奇魔力，很多以前在日劇看到的美少女演員，如今已經榮升人妻和母親，但依然保持著青春的樣貌。日本投票網站讓網民選出「完全看不出已經快要40歲的美人女星」，童顏代表宮崎葵和蒼井優都有上榜，你知道她們的真實年齡嗎？

日本投票網站「ランキングー！」於今年8月訪問了共7178位讀者，投票者年齡介乎於10歲－60歲，並讓他們選出快要40歲但卻完全看不出來的凍齡女星，原來很多日劇女神不知不覺已經奔四，更有部份人已經成為人妻，現在是美魔女媽媽。網民都感嘆時光飛逝，不過深田恭子、宮崎葵、松下奈緒等大家心目中的美少女，至今依然保持樣貌沒崩壞，成功讓大家感覺她們還非常青春！

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