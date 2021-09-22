年齡是女性的天敵，皮膚上的皺紋會隨著時間慢慢浮現出來，身材亦不像年輕時那樣緊緻結實。然而日本一班女星好像擁有不會老的神奇魔力，很多以前在日劇看到的美少女演員，如今已經榮升人妻和母親，但依然保持著青春的樣貌。日本投票網站讓網民選出「完全看不出已經快要40歲的美人女星」，童顏代表宮崎葵和蒼井優都有上榜，你知道她們的真實年齡嗎？



日本投票網站「ランキングー！」於今年8月訪問了共7178位讀者，投票者年齡介乎於10歲－60歲，並讓他們選出快要40歲但卻完全看不出來的凍齡女星，原來很多日劇女神不知不覺已經奔四，更有部份人已經成為人妻，現在是美魔女媽媽。網民都感嘆時光飛逝，不過深田恭子、宮崎葵、松下奈緒等大家心目中的美少女，至今依然保持樣貌沒崩壞，成功讓大家感覺她們還非常青春！

👇👇👇點擊圖片看「想不到她快40歲女星排行榜」第1－20位及她們的美照👇👇👇

+ 16

如果未有時間看畢全個排行榜，也可先看看「想不到她快40歲女星排行」第10至20位，大家能猜到她們的真實年齡嗎？【早前日本媒體還舉行了「最想擁有的臉」票選，長澤正美、綾瀨遙和深田恭子都有上榜！點擊閱覽全文】

【第20位】平山綾（63票）

【第19位】安惠美（73票）

【第18位】臼田麻美（74票）

【第17位】貫地谷詩穗梨（87票）

【第16位】木南晴夏（88票）

【第15位】香里奈（100票）

【第14位】安田美沙子（104票）

【第13位】真木陽子（122票）

【第12位】水川麻美（125票）

【第11位】栗山千明（128票）

【第10位】松下奈緒（129票）

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：10位差點成為運動員的日星 綾野剛學界第一、他是空手道世界冠軍

有日媒發起投票，讓網民選出10位原來曾經是出色運動員的藝人，包括曾屬於職業足球隊的竹內涼真、在少年棒球世界大會出場的龜梨和也，更有一位當紅小鮮肉曾獲得空手道世界冠軍，你知道他是誰嗎？👇👇👇點擊圖片看被演藝事業耽誤的前運動員👇👇👇

+ 28

想知道哪位演員曾經是空手道世界冠軍？點擊看全文👉🏻：10位差點成為運動員的日星 綾野剛學界第一、他是空手道世界冠軍