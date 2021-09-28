AV小天后三上悠亞8月在YouTube開Live慶祝生日，同時宣布開始新計劃，就是拍賣NFT寫真大計，稱為「Your NFT」計劃。近日她宣布寫真已經拍攝完成，並將於10月拍賣，照片得主更有擁有豐富的禮物！



（IG@yua_mikami）

三上悠亞在8月16日正式踏入28歲，當日她在YouTube宣布她的「Your NFT」大計，即是將她的28張寫真以NFT形式放上網拍賣，成為全球僅有的版本。每張寫真的得主，都可以擁有一件在照片中見到三上悠亞親筆簽名及她本人穿著或配戴的衣物或飾品，有些更是貼身衣物。而所有出價者中，以最高價錢投到寫真的人，即可以得到與三上悠亞真人共進晚餐的機會，海外投標者亦有機會得獎。作品將放在Open Sea和Rarible兩個平台，在香港時間10月1日早上11點至10月8日晚上9點拍賣。

甚麼是NFT？

NTF（Non-Funfible Token，非同質化代幣）是一種虛擬資產，將一件物件的數碼化特定資訊，放入區塊鏈，表示物件的擁有權，再將擁有權放上網拍賣。簡而言之，NTF類似是「數碼世界的擁有權證明書」，每個NFT價值不同、不能互換替代，常見的NFT有圖像、影片、虛擬角色等，這些作品又稱為「加密藝術」。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看三上悠亞的部份拍賣寫真👇🏻👇🏻👇🏻

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負責這次寫真計劃的是著名創意總監秋山具義，及攝影師KIKUMA YASUNARI。寫真主題為「誕生」，介紹指在疫情肆虐這一年，各種活動都要停辦，而三上悠亞則利用自己踏入28歲的第一天，拍下了這28張照片，希望向世界挑戰。

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數個月前，日本出現一個叫「宗谷の蒼氷」的「美女鐵騎士」，後來發現他真身是個大叔，引起網民熱烈討論。事隔數月，他又有新搞作，今次是要變身肌肉美女，粉絲更連聲支持！

電視台前去採訪她，不過當見到真面目時，所有的人全都嚇了一大跳，節目一播出也讓觀眾看傻了眼。（《月曜から夜ふかし》節目截圖）

「宗谷の蒼氷」經常在Twitter上載自己的「美女照」，但從不透露其他資訊，十分神秘。所以數月前有網民委託節目《月曜から夜ふかし》調查他的真身，怎料當他露出真面目竟嚇所有人一跳！他真身是一個50歲大叔，只是用手機程式FaceApp修圖，將自己變成20多歲的美女鐵騎士。

節目近日再訪問他更新近況，他說自己在上次受訪後，社交網站多了很多粉絲，甚至有人邀請他出寫真集，不過對方是誰則不能透露。問到他有甚麼新嘗試，他就回答希望拍一輯「肌肉美女」系列，更揭露以前的驚人過去。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看宗谷の蒼氷的變裝照👇🏻👇🏻👇🏻

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