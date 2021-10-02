心理測驗｜直覺選圖測你「被異性欺騙指數」　哪種容易惹上渣男？

男女一旦陷入愛情就會變得盲目，特別容易跌入感情陷阱，年中亦發生過不少桃色騙案，受害人往往被對方的甜言蜜語蒙騙雙眼，導致損失金錢和留下陰影。不過也並非每個人都這麼，早前日本女生資訊網站「Googirl」分享了一個人氣心理測驗，只要從4張圖裏直覺選出你最喜歡的作品，就能分析你會被異性欺騙的機會率！快看看自己是容易被渣男騙的愛情傻瓜，還是理智冷靜的聰明人？



問題：假設你在美術館內參觀，請在圖中選擇一幅你最喜歡的作品。

【A】像是潑滿紅色油漆的前衛藝術作品

【B】在藍色大海中自由暢泳的海豚照片

【C】穿著美麗粉紅色長裙的貴婦的肖像畫

【D】清爽綠色讓人印象深刻的風景畫

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如果未有時間看畢每個答案分析，可先看自己容易被異性欺騙的指數👇👇

【A】像是潑滿紅色油漆的前衛藝術作品

被異性欺騙的機率：20%

【B】在藍色大海中自由暢泳的海豚照片

被異性欺騙的機率：40%

【C】穿著美麗粉紅色長裙的貴婦的肖像畫

被異性欺騙的機率：60%

【D】清爽綠色讓人印象深刻的風景畫

被異性欺騙的機率：80%

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同場加映：心理測驗｜愛深夜食杯麵的人最不受歡迎？4款宵夜秒測你隱藏缺點

你有沒有試過因為沒有桃花運而感到困惑，或者覺得現時的感情狀況到達「瓶頸位」？那麼可能是你還未了解清楚自己的戀愛性格！最近日本女生資訊網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要從5款雪糕口味挑一款，便能知道戀愛中的你是怎麽樣的人，助你感情路上一臂之力！

【問題】面前有5款雪糕，你會選擇哪一種口味？

【A】草莓味

【B】雲尼拿味

【C】朱古力味

【D】薄荷朱古力味

【E】咖啡味

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想看完整結果，點擊看全文：心理測驗｜「夏天代表什麼」測你真正欲望 海邊想辭職西瓜最貪心