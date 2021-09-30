日本情歌的歌詞很多時候非常有詩意，不得不說是因為日文這個語言本來就很溫柔呢。然而有一句頻繁出現在日文情歌中的經典歌詞，「閉上瞳孔」近日竟然引來日本網友的話題，紛紛吐糟這句歌詞很奇怪，完全不符合人體工學！



（MV截圖）

日本歌手平井堅有一首非常有名的經典歌曲，名為「瞳を閉じて」，中文名稱是「輕閉雙眼」，在日本國民心中是經典中的經典。然而最近一位日本網友在Twitter上分享了自己對「瞳を閉じて」的看法，認為原文實際意思為「閉上瞳孔」的這句歌詞實在是不合人體常理，引起不少網友表示非常有同感呢！

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「閉上瞳孔」這句歌詞真的很常會聽到呢，沒想到細思極恐，仔細想想真的不合邏輯啊！日本網友貼出的梗圖也非常搞笑呢！因為這句歌詞平井堅變成了怪獸的畫面在腦海中揮之不去了！你又有沒有同感呢？

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