日本疫情持續，近日雖然有稍微放緩的跡象，但民眾亦只能自律外出或是到比較郊外的地方遊樂。然而根據日本政府目前將維持至2021年9月30日的最新緊急事態宣言的要求，食店需要進行休業或只可提供外賣的服務，令不少到郊外遊樂的旅客因沒有地方用膳而大感頭痛。而位於靜岡縣的大井川鐵路公司就想到活用蒸汽火車拯救飢腸轆轆的旅客！



（節目截圖）

日本新聞節目《TBS NEWS》早前特地到靜岡縣報導在疫情下的川根本町千頭站。川根本町千頭站是大井川鐵路所運行全亞洲唯一的湯馬士小火車的終點站，一直以來都是當地的旅客勝地！因為緊急事態宣言而不能堂食，大井川鐵路就推出了讓旅客可以在蒸汽火車安心用餐的服務，得到極大好評！

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日本目前疫情仍然需要嚴正看待，因應緊急事態宣言而不能堂食的確會令人非常頭痛，尤其是在人多的旅遊地點。大井川鐵路這次的措施不但幫助了沒有地方用餐的旅客，也和附近的店家一起攜手渡過難關，得到非常多的支持！希望疫情可以早日消去，大家可以盡情生活玩樂！

同場加映：日學校為防疫推廣「默食」 小學生投稿大控訴：被逼與食物對峙

新冠肺炎持續在日本肆虐，很多餐廳為了防疫都變更了營業時間，甚至禁止客人在用餐時說話以降低飛沫傳播的機會。這項規定就連日本的學校都需遵守，大部分的學校都嚴謹執行政府鼓勵的「默食」行動，在校用營養午餐時不但不可說話，就連合併桌子也不行。最近就有一名飽受默食之苦的小學生投稿到報刊，抱怨這項行動逼他要跟不喜歡的食物對峙，也不能和朋友聊天，網民看罷小孩經歷後均稱非常心痛！

（節目截圖）

日本新聞節目《日テレNEWS 24》早前到不同小學採訪防疫措施。由於學校人口比較密集，是非常容易爆發疫情的場所，因此日本學校都禁止學生們親密接觸，沒想到多項措施令小朋友連吃營養午餐都變非常痛苦！👇👇👇點圖看日本小學生投稿怨言👇👇👇

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