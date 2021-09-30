樂隊Dear Jane早前完成一連五場紅館演唱會，主音黃天翱（Tim）的老婆楊洛婷（Rabeea）日前於instagram大打千字文談及樂隊與自己多年間的起跌，文字間更自爆曾被舊公司逼整容！由於她曾跟TVB有約，因此帖文一出，網民矛頭直指TVB，更因而掀起討論，認為部份藝人的樣子跟初出道時變化甚大，引起一陣整容疑雲！



（Instagram@）

楊洛婷於個人Instagram寫道：「曾經有一段時間，我被舊公司不斷無理咁迫我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁『掟入雪櫃』，結果我冇工作冇收入。」她接受《香港01》記者訪問時回應指這件事已經是15年前的事，又感激當時男朋友即現時的老公（Tim）的支持。

翻查資料，楊洛婷曾跟TVB有約，加上她在2004年簽約、至2014年離開，有網民指時間上很吻合。楊洛婷如此一番話，令網民數出多位曾被傳整容的明星。

當中多年來不時被質疑有整容的，必數曾被力捧的林峯，不少網民認為他現在的面型和鼻樑跟出道時差別大，除此之外，一眾女星均是網民追擊的對象，當中包括近期人氣相當高的清純女神簡淑兒。大家又認為以下的藝人有沒有整容呢？一起來看看初出道和今天的對比圖！

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雖然「有圖有對比」，不過以上藝人是否有整容還是難以定斷的，畢竟相片角度、化妝技術等都相當影響一個人的面貌，只能說大家都真的風格百變呀……

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