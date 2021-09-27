不少食店老闆千方百計都想得到有名的食評家光顧，藉此增加人氣帶動生意。不過日本組合AKB前成員梅澤愛優香轉型做拉麵店老闆娘後，竟然在twitter發聲明，禁止食評家入內，她更因此成為新聞採訪對象。



梅澤愛優香原本是偶像，隸屬於AKB48旗下分支團體打工AKB（バイトAKB）。（IG@mayuka_yagumo）

梅澤愛優香原本是偶像，隸屬於AKB48旗下分支團體打工AKB（バイトAKB）。團體在2015年解散，而梅澤因為一直都很喜歡拉麵，所以索性專心研究拉麵。她在偶像時期已經常常在工作結束後去拉麵店，觀察店家的配料、味道、店員的煮麵時間等，再回家反覆試做自己覺得最好吃的拉麵，漸漸有了開店的想法。

（Twitter@MAYUKA_YAGUMO）

終於在2017年，梅澤存夠了開店資金，開了第一間屬於自己的拉麵店，就是位於東京的麺匠八雲。直到現時，24歲的她已經擁有3間拉麵店。但當事業發展節節上升的時候，近日她在Twitter發聲明，禁止「拉麵評論家」，即是食評家入店。到底發生甚麼事令她這樣做呢？日本電視台就這事訪問了她。

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梅澤表示某些拉麵評論家會期望自己得到優待，或者認為別人都要向他獻媚。而她也實際受到性騷擾和中傷，因此才會拒絕心懷惡意的人入店。

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日本節目《家、ついて行ってイイですか？》最近跟拍一位伊朗與日本混血的美女Nina，發掘她的人生故事。Nina只有22歲，剛剛大學畢業，現正與男友一起住，兩人還一起開經營著一輛美食車，賣特色咖喱。

（IG@nina_spice_tokyo）

不過，開美食車並不是Nina一直以來的目標，因為混血兒的身份，她曾經夢想在聯合國工作。然而在高中時期發生了一件事，令她失去了這個夢想。

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