【辭職／轉工／搵工】每逢星期日晚上，你會開始為星期一返工而憂心？一收到上司的訊息，便令你頓時緊張焦慮？每每想起工作，你都只有負面的想法？如果以上的問題你都認為答案是「是」，那便是時候好好正視工作是否真的適合自己！



人人都想轉工，唔通人人都真係轉到工？轉工一向都是不容易下的決定，因為既要經歷搵工的煎熬過程、待有著落了又要適應各種新人事新作風。因此不少人都會選擇原地踏步，一邊呻現有工作有多苦、一邊甚麼都不做。但時間是有限的，如果繼續蹉跎，不止浪費自己職業生涯，更隨時令你身心狀況變得更差！

人人都想轉工，唔通人人都真係轉到工？（《大叔的愛》劇照）

究竟怎樣的徵兆是正告訴你「是時候轉工了！」？除了自己的精神狀況外，其實還有不少工作上的細節可以留意！其中一個最實際要留意的便是你的工作是否需要經常OT、而且是沒有「補水」的OT，付出私人時間同時卻沒有補償，相信沒有人會想為自己工作做義工吧！

另一個要留意的徵兆便是你有沒有負能量爆燈！如果身邊人隨便問一句「你呢排返工點呀？」便足你令你想破口大罵公司的不是，那你真的要撫心自問究竟這份工還有甚麼值得你留戀……

👇👇👇點圖睇「告訴你是時候要轉工了」的9個徵兆👇👇👇

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如果以上9個徵兆你毫無同感，恭喜你，請繼續享受你的工作。但若你中了一半以上，不妨開始準備CV，為早日脫離苦海做準備吧！

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同場加映：香港給外國人15個文化衝擊 三十歲仲同屋企人住 龍床盤賣幾百萬

每個地方都有屬於自己的文化，本地人習以為常，但外國人看來卻是充滿新鮮感，甚至有着難以接受的文化衝擊！近日有連登網民發文「一人一個外國朋友覺得奇怪但喺香港好平常嘅野」，引起網民紛紛留言，笑中有淚，讓人感嘆「是香港人才懂的痛」。

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