想知點解單身？5大原因令曖昧告吹　拖得太耐、做得太早都係大忌

你會不會有這樣的疑問，覺得自己明明條件還不錯，也有過幾個曖昧的對象，為什麼總是沒辦法順利交往這一步呢？其實，不是月老爺爺忘記你，而是你很有可能太著急進入一段關係，抑或心態不對、手忙腳亂。而不小心犯了這5個大忌，才導致萬年單身！



一起來看看都是些什麼原因吧！

1. 雙方對於「談戀愛」的價值觀與認知是否相同

有些人在約會的曖昧時期，為了怕破壞這份灰色地帶的美好，所以會避免試探性的問題，例如：對於彼此的想法，是否有意願進入一段穩定的關係……等等。而這也會造成彼此關係的認知落差，到頭來只有一方在默默的糾結。

▼▼▼即睇讓甜蜜曖昧告吹的5種原因！▼▼▼

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2. 曖昧期拖太長，約會幾次之後覺得感覺比較像朋友

兩個人彼此曖昧久了，也許覺得彼此各方面都很契合，但比起男女朋友，更像哥們兒，這可是約會關係中的大忌。要當彼此最好的心靈伴侶，首先要維持住與對方之間的吸引力，這是一個約會階段中很重要的課題。

3. 第一次袒裎相見，發生親密關係的時間

說到底，也許很多人認為現在時代在進步，這應該不會構成是否可以進入穩定關係的因素。但不可否認有些人心中還是有一把度量衡，發生親密關係的時間點會成為你被判定為 Friends With Benefits 還是潛力股女/男朋友的界線。倒也不是一定要堅持到特定的時間點，只是在你尚未夠深入了解約會對象的想法時，避免太早將自己獻祭出去，別人可能會不珍惜。

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4. 太過緊迫盯人，你的瘋狂舉動讓關係退後

有些人在曖昧時，總希望對方不管到哪都要報備，人家只要一段時間沒回 Line 就奪命連環傳訊息。曖昧的時候最美也最傷神，但在尚未確認彼此關係之前，請勿以男女朋友自居而做出一些令人反彈的舉動，例如：追問行蹤、強迫回電，搞內心小劇場，關注他的每一個 Facebook 舉動 ……等等。對方喜歡你是因為一開始的你獨立自主，敞開心胸，沒有太多的內心戲，而不是你變成刑警在問案的時候。約會應該是充滿快樂的成分，而這也推動你們進入正式關係的重要因素之一。

5. 你一直在「要」，你的要求太多了

你知道嘛！在進入正式關係之前，你已經開始期望對方能夠做到的改變，評斷對方的缺點，期望對方能為你做些什麼，或是希望能夠確定彼此的關係而不斷要求對方表態，開始見朋友和家長，讓對方倍感到壓力，而退縮了（這與第一點的試探成分有很大的不同）。如果你真的覺得對方是個Mr./Ms. Right設下自己的停損點，在這個範圍內輕鬆地看待彼此，也許能將感情更推進一步。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】