動漫節2025｜排頭位必須識「反智轉身」歷年5大奇人必數細哨！

第26屆香港動漫電玩節今日（25日）開幕，至下周二（29日）在香港會議展覽中心舉行。除了有COSPLAY、玩具、模型、漫畫之外，總有幾個每年都會被提起的人，不是因為他們特別靚仔靚女，而是特別搞笑。反智轉身、動漫細哨，是不是光看到這幾個字，就已經有畫面呢？



香港動漫電玩節2025今日（25日）開鑼，來自澳門的謝先生今日特意請假來港，成為第一位進場人士，還按動漫節「傳統」表現「反智轉身」。（羅國輝攝）

今年首名入場動漫節的人士，是來自澳門旅客謝生，他也按動漫節「傳統」表現「反智轉身」。他表示，今早4時半由澳門出門，到場購買8,000多元的PS5主機，估計今天合共會花費約萬元。雖然港澳經濟下行影響消費意欲，但他表示「（遊戲）機呢啲嘢唔可以慳」。

其實歷年動漫節都有不少奇人奇事，除了當年一個反智轉身令莫先生紅到今時今日，還有貎似球星朗拿甸奴的細哨，大家還記得嗎?

動漫細哨令人網民每年都問：今年有冇天魔賣？

👇👇👇按圖看5動漫節奇人👇👇👇

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【1.1】動漫細哨

2008年動漫節，出現全球只得6隻，其中3隻在會場發售的「冰火真天魔透明公仔」，當年排頭位的男子，正是為它而來。由於他的樣子神似球星朗拿甸奴，被網民冠上「動漫細哨」的稱號，可惜「冰火」公仔有市無價，在網絡世界無人問津。

【2.】周秀娜攬枕少年

2009年動漫節，13歲即將升讀中二的李同學，買了周秀娜限量版巨型攬枕及寫真集，成為全場焦點，一共花了500多元，他指自己儲了4個月錢。他受訪時表示，周秀娜是他心內「最美麗的少女」，更不捨得拆掉抱枕包裝，回家後會收藏在「好安全的地方」。

【3】日日J

2015年動漫節，排頭位陳先生搶到全場限量3隻，由大廠「千值練」生產，遊戲《Metal Gear Solid》系列主角的金屬義肢THE PHANTOM。陳先生接受訪問時，被記者問到「點玩㗎？」，直指「日日J囉，珍藏㗎嘛，唔玩㗎喎。你啲外行人，識條鐵咩」成為一時佳話。

【4】程美段

當年仍是美女廚房學徒的程美段，以一身性感兔仔睡衣現身2018年動漫節，成為全場男士焦點，謀殺大量菲林。她接受訪問時表示：「純粹係自己行下街，唔係一件露嘢嘅衫。雖然我都冇乜身材，啲相影到我個肚腩條腰我好鬼肥。」

【5.】反智轉身

2007年動漫節開幕時，當時連續三年排頭位，原名姓莫，網名「豪傑公子」的Fans，施展施丹轉身風騷入場，但因遺失票尾，被保安驅趕阻止。事後他接受記者訪問，指自己有買門票有權入場，表示「不能屈服在這種反智行為之下」，網民對他的轉身絕技賜名「反智轉身」。自此所有首位入場動漫節的人士都按「傳統」需要「反智轉身」。