愛打卡的心，人人皆有，但有有些「戰利品」就不太適合放上網公諸同好。近日，有食客將自己去連鎖壽司店食飯的點餐紙，分享到Facebook「香港壽司刺身關注組」，沒料到被網民瘋狂代為下單，最後賣單金額超誇張！越來越多食店採用QR code自助下單，除了可能被人整蠱外，其實還有不少麻煩事。



日前，有網民自貼自己去連鎖壽司店食飯的點單紙（上圖左）放上Facebook「香港壽司刺身關注組」開心「些牙」，誰料網民大整蠱掃描帖文上的QR Code，9 分鐘內瘋狂替網民落單。售價25元的炙燒本鮪大拖羅共點了43份、21元的北海道巨大珍寶帆立貝又點了40份、就連78元的鰻魚飯都點了足足21份！

其後網上流傳了一張疑似該食客的結算單據，連同加一服務費，總共10128.8元！事主更一怒之下將帖文刪去，又退出Facebook「香港壽司刺身關注組」。不少網民直言「DSE都唔會影QR Code /考試編號擺上網啦，人類總愛犯相同的錯」、「放QR Code 出嚟太智障」。

近年越來越多食肆改用食客QR Code自助落單，不少網民大呻每次入到餐廳，驚覺原來要用QR Code自助下單，「個心都會離一離」，一來覺得麻煩不太習慣，二來又怕撳少個掣落不到單⋯⋯以下6個用QR Code落單的恐懼，大家又有沒有同感呢？

▼▼▼▼點擊看6個用QR Code落單的恐懼你試過未▼▼▼▼

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《魷魚遊戲》Netflix上映大獲好評，一直是網民討論話題之一，連帶劇中女星人氣急升。有超模接班人之稱，飾演「067」姜曉的鄭浩妍、慘情角色專家，飾演「240」智英的李瑜美、以及戲劇女王，飾演「212」韓美女的金珠姈，憑《魷魚遊戲》打開知名度。上映至今短短一星期，已經成為話題人物，特別是李瑜美，7天內IG的追逐人數勁升８倍，她們的背景也漸漸為網民所知，原來來頭一點也不小！

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