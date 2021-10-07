譚仔國際（2217）10月7日上市！經營「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚的譚仔國際,，終於在港交所主版上市，由一間米線店變成香港米線界代表，更衝出國際，無非因為客源夠多夠年輕，究竟譚仔有甚麼魅力呢？



譚仔國際（2217）10月7日在港交所主版正式上市。

對於譚仔可以成功上市，不少網民都覺得神奇，但細想之下又不無道理。譚仔成功推廣其10級辣度制度，成為香港人食辣衡量標準，更可以吸引人一級級挑戰，就如打機一樣，就算是「清湯垃圾」也可以慢慢嘗試，而更重要的是，譚仔令不吃辣，以及吃得辣的人都有機會同台食飯。

另外，又有網民指出，平日一班朋友出街食飯，如果大家沒有心水餐廳，提議譚仔基本上不會有人異議，因為選擇多、價錢相宜，更可以滿足不同程度的吃辣人士。對於譚仔上市，大家都認為，是市場對譚仔的認同。

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小編有不少朋支到外國之後，都說十分想念譚仔！近日傳出譚仔有在外國開分店的消息，希望外國的朋友有機會一解相思之苦。大家對於譚仔上市有甚麼看法？會否入幾手做個小股東？留言分享一下吧！

同場加映：譚仔上市｜招股書大爆料 拆解15個米線數據 譚仔VS三哥誰賺多啲

譚仔招股書披露，全香港有144間譚仔，那你又知不知道，一天它們可以賣多少碗？土匪雞翼有咩咁巴閉？食100蚊米線，有幾多錢用來出譚仔姐姐人工？原來譚仔有海外店？上市文件答晒你！

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