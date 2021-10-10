不論是什麼產品，只要看見包裝上印有「日本製」，總會有一股讓人忍不住付錢購買的魔力。今年東京奧運期間，有不少外國選手和記者表示對日本製品大開眼界，例如便利店飯糰和冷凍食物等，於是電視台訪問了400多位居日外國人，讓他們選出在生活中不可或缺的日本製發明或商品，包括動畫、杯麵、文具等，不過讓人驚訝的是，被外國人選為「最喜愛日本製品」的竟然是某樣常見廚房用品！



早前東京奧運期間，不少首次到訪日本的外國選手和記者在Twitter發文記錄當地生活，其中有人吃過冷凍餃子後大讚這是她此生吃過最美味的餃子，此帖迅速爆紅，讓世界再次注意到「日本製造」。到底在外國人眼中，哪些來自日本的產品才是他們的最愛？綜藝節目《ニッポン視察団！》訪問了417名居日外國人，讓他們以不同文化背景的角度，選出16種生活中不可或缺的最愛日本製品！

上榜包括：動漫、任天堂遊戲機、各種文具和冷凍食品等，但這些都不算意外，最讓人驚喜的是，某樣常見的廚房用品居然超越了日本最引以為傲的「動漫」，被多位外國人一致認同是「最喜愛日本製品」成功奪冠，到底是什麼產品呢？👇👇👇點擊圖片看排名👇👇👇

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如果未有時間看以上圖片及文字，可先在此看「外國人票選最愛日本製品TOP16」排行結果的5－16位！👇🥰

【第16名】眼藥水

【第15名】日式燒肉醬

【第14名】雪櫃

【第13名】乳酪

【第12名】朱古力零食

【第11名】食物保鮮紙

【第10名】Nintendo Switch

【第9名】急凍食物

【第8名】杯麵

【第7名】空氣清新機

【第6名】雪糕雪條

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人類的舌頭平均長度大約是7至8cm，通常擁有長舌頭的人都會被形容為「多事、八卦」，也不是什麼值得自豪和炫耀的事。現在有最長舌頭的世界健力士紀錄是一名印度男人，伸出舌頭長達10.8cm，但日本原來也有一位不相伯仲的紀錄保持者，表面個長相甜美的前女偶像，但脫下口罩伸出舌頭便立即嚇壞人，就像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，她更分享天生長舌頭與男演員拍吻戲時的經歷，非常尷尬！👇👇👇點擊圖片看最長舌頭和尷尬吻戲經歷分享😂👇👇👇

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