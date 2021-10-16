日本很流行用犬系、貓系等形容人。早前有網民在Twitter製作了一張「犬顏男星圖鑒」，形容男神們的樣子像不同品種的狗，你覺得哪一個最像呢。



網民syatomi_（Twitter@syatomi_）早前發帖分享「這些犬顏男星像哪種狗」得到熱烈回應。他指有些男星例如小池徹平、竹內涼真等感覺很犬系，和某些品種的狗很相似，其他網民亦紛紛留言表示認同，你又覺得如何呢？

【1】 小池徹平。

【1】芝娃娃

【1】小池徹平似芝娃娃

尖下巴、小臉，圓圓大眼睛最似芝娃娃，而且不老男神雖然已經35歲，但童顏及瘦削身型都好可愛。不過性格就不像芝娃娃般兇惡。

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反町隆史像德國牧羊犬般野性，而且堅定和自信，大家認同嗎？除了以上8個男星，大家還覺得有哪些男星和動物很像呢？其實不同動物也有不同性格，早前日本節目《月曜から夜ふかし》介紹了一個大熱的心理測驗，通過第一眼看見的動物，就能看出你的內心的隱藏性格。圖片中6種動物疊在一起，分別是狼、鷹、蝴蝶、狗、熱帶魚和鴿子，你第一眼又看見甚麼動物呢？

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主持村上信五和松子玩過後都大讚結果準，大家的隱藏性格是甚麼？

同場加映︰10個日本明星出道前做邊行 向井理曾是調酒師、壇蜜你絕對估唔到

明星在舞台上會發光，不過私下其實也是普通人。以下10個日本明星，和大家一樣都經歷過讀書、打工的生活，在入行前他們又做過甚麼工作的呢？

【1】向井理（網上圖片）

【1】向井理

向井理在明治大學農學部生命學科畢業，在學生時代開始就在涉谷的酒吧工作，直到大學畢業的時候雖然有迷惘過，但還是選擇繼續在酒吧工作，後來更當上店長。十分專業的他還能夠記熟500種調酒飲品。

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點擊看全文︰10個日本明星出道前做邊行 向井理曾是調酒師、壇蜜你絕對估唔到

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