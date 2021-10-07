《施政報告》提出建議修訂《新界條例》，放寬出售祖堂地限制。上水區鄉事委員會主席侯志強對傳媒表示歡迎，訪問中更稱土地沒有規定屬哪個姓氏，「鵲巢冇話規定邊個嘅」，言論備受網民熱議。向來是金句王的侯志強其實早於2013年已發表「拆祠堂」論，直言「只要價錢啱，拆祠都可以拆」，引起爭議之餘，更成為一時金句。



侯志強言論一向出位夠爆，多年來累積不少金句，加上其土豪形象，令他的言行更為網民津津樂道，堪稱新界ROLAND。除了「拆祠堂」之外，他更曾嘲諷無樓人士為「廢人」、指丁權是一個陷阱，新界人只可以無奈接受，引起嘩然。

上水區鄉事委員會主席侯志強十分有號召力。（資料圖片）

祖堂地又俗稱「阿公地」，主要是新界原居民鄉村的祠堂、廟宇及農地等，如果要轉售土地，須獲得民政事務局同意，同時需要所有同宗族男丁同意才能轉售。《施政報告》提出修訂《新界條例》，降低出購門檻，令侯志強拆祠堂言論再次被提起。

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如果《新界條例》成功修訂，祠堂地更易賣出，到時新界ROLAND分分鐘變成新界NOLAND了，他的一句「新界人無奈接受丁權」，可謂十分「摟打」。

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