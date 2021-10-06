【施政報告/北部都會區/北部都會區發展策略/林鄭月娥/新界北】行政長官林鄭月娥今日（6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》，提及發展面積達300平方公里的「北部都會區」，預料整個北部都會區可以最多提供92.6萬個住宅單位，足以容納250萬人居住。



林鄭月娥舉行《施政報告》記者會，講解各項政策。（廖雁雄攝）

特首林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，並宣布《北部都會區發展策略》，重點推出「北部都會區」發展。北部都會區面積300平方公里，有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。

古洞北╱粉嶺北

落成後北部都會區總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，一共可容納約250萬人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的11.6萬個，大幅增加至約65萬個，包括15萬個創科產業相關職位。不過有網民指，要成為「北部都會區」的新人類，首先要練成大西北居民的求生技！

早前上水至大埔發生多宗車禍，導致整個北區交通嚴重擠塞。（香港突發事故報料區fb專頁）

【超強大膀胱】

只要是元朗人，都肯定有聽過博愛迴旋處的大名。元朗人如需經大欖隧道到市區，博愛迴旋處是必經之路，也是必塞之路。住在新界出市區，已經要比別人用多一倍的交通時間，超長通勤時間，不但讓新界北居民練出佛系耐性，還有超強大膀胱容量！曾有網民選出有「北區大佬」之稱的九巴373線（上水至中環），為全港Top 10 無人性長途巴士線，全程要115分鐘，膀胱功能弱小小都搞唔掂，而且整條路線途經多個塞車熱點，塞到天荒地老

👇👇👇點圖睇要在新界北生存？必練5招大西北居民技能👇👇👇

+ 3

以前曾經有篇潮文《新界西人絕對係一群堅毅嘅物種》引起不少新界人共鳴，很記得其中一句：「啲人成日笑問，『新界係咪仲有好多人養牛㗎？』新界人真係會答『係呀，好多㗎！』咁講唔係搞笑或者敷衍了事，因為我哋心知，自己就係果啲牛。」

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

施政報告中建議興建新的東鐵線白石角站，主要因為近年區內新住宅相繼落成及新入伙，預料人口增長後會令交通擠塞，興建新站會有助舒緩區內交通，亦能推動科學園發展。不過看來一般市民對此決定不太認同，紛紛指出若實行此站的壞處，認為會加重東鐵線負擔外，此區的確實需要亦非當務之急，亦有網民提到「住得呢區嘅人都揸私家車，根本唔會搭港鐵」，直指興建此站根本不是好的決定。

👇👇👇點圖睇網民認為更應起地鐵的7個地方👇👇👇

+ 2

還有三個地方比白石角更有起地鐵需要，想知哪三個地方？點擊睇全文：施政報告倡建白石角站 網民鬧爆7個地方更需要！邊度呼聲最高？