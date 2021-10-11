香港羽毛球一哥伍家朗日前於Instagram宣布向拍拖6年半的女友Charlotte成功求婚，由於求婚當天正值最長命8號風球「獅子山」接近香港，伍家朗公布喜訊時亦笑指被颱風嚇得一額汗，計劃更因此差點被破壞，相當驚險！如此難忘的求婚又豈止伍家朗一個，其實不少名人都有著非一般的求婚經歷，一起來看看「參考」一下！



懸掛足足22小時的八號颱風「獅子山」除了影響大家，原本有著全盤求婚計劃的伍家朗亦相當受影響，他在Instagram分享道幸好獲得各方好友幫助，才讓求婚順利進行，女友亦表示滿意，順利抱得美人歸。

（Cr..IG@ngklangus）

而在娛樂圈中不少藝人的求婚方式亦相當特別，除了本人和伴侶難忘外，相信亦令不少觀眾粉絲朋友留下深刻印象。以賭王何鴻燊四房兒子何猷君為例，2019年向奚夢瑤求婚便在上海包起商場兼以9萬9千99朵玫瑰佈置花牆、又於場內建粉紅城堡，求婚過程獻唱《活着VIVA》，又送上LV求婚戒指盒。

整個求婚高調又大陣仗，成功引起網民注意，不過大家似乎不太受落，表示「為什麼有種鄉村愛情相親現場的感覺」，直指整個求婚相當老土。

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大家又覺得哪個求婚最另類？若然你是被求婚的一方，哪種方法你又最受落？不妨留言討論！

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同場加映：楊洛婷爆舊公司逼整容 網民驚覺9個藝人疑似有整?她被指超強進化

樂隊Dear Jane早前完成一連五場紅館演唱會，主音黃天翱（Tim）的老婆楊洛婷（Rabeea）日前於instagram大打千字文談及樂隊與自己多年間的起跌，文字間更自爆曾被舊公司逼整容！由於她曾跟TVB有約，因此帖文一出，網民矛頭直指TVB，更因而掀起討論，認為部份藝人的樣子跟初出道時變化甚大，引起一陣整容疑雲！

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