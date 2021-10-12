【天文台／天氣／圓規／八號風球／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】天文台周二（12日）凌晨0時40分，發出3號風球，又表示會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。一班打工仔即刻滿頭問號，過了中午12點就算是下午，那麼「下午較後時間」又是甚麼時間呢？



熱帶風暴獅子山10月9日續襲港，天文台發8號風球，上街市民要與風雨搏鬥。（夏家朗攝）

熱帶氣旋獅子山帶來的8號風球掛足22小時，「獅子山」剛離開，「圓規」又隨即殺到。天文台周二（12日）凌晨0時40分，發出3號風球，又表示會在今日（12日）下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。 一班打工仔即刻滿頭問號，過了中午12點就算是下午，那麼「下午較後時間」又是甚麼時間呢？是6pm左右的放工時間，還是返到公司食完Lunch就可以收工的時間呢？天文台於11：45 am公布答案，宣布將在下午4點至6點考慮改發8號風球，其後最新公布又預計下午5時20分或以前，改發八號烈風或暴風信號。一句「下午較後時間」讓打工仔諗足一日！

《愛回家》劇照

其實香港人有不少只有「自己友」才懂的時間暗號，「轉頭搵你」、「轉彎就到」、「下次再玩啦」、「佛誕」⋯⋯ 除了字面上的意思，背後真正的含意，只有香港人才懂！結束對話除了可以講「Bye-bye」之外，一句「得閒飲茶」都可以達到相同效果。不過「得閒飲茶」聽落有點老土，現在或許會講「遲下ReU」。不過「得閒」和「遲下」永遠都不會有一個確實的日子。

「走先喇，係咁先喇，下次再玩吖！」朋友聚會期間趕著離去，簡單的寒暄Bye-bye幾句，就會拋下一句「下次再玩吖」，然後揮揮手就揚長而去。但大家心裡清楚，「下次」都唔知係幾時⋯⋯

▼▼▼▼▼7個時間暗號港人才懂▼▼▼▼▼

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上星期獅子山剛過，本週又迎來另一颱風圓規。根據上星期經驗，分分鐘到時狂風暴雨但仍然要返工。平日已經地獄的路線，更有機會「變本加厲」，水浸、塞車、撞車、令返工之路更艱辛。

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