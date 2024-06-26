深圳植髮｜港男實測自費$X萬救髪成頭血　8小時手術大叫：痛到X街

北上的手術，無論係整牙定係植髮，價錢都比香港更加實惠。不少人因為價錢都「心郁郁」，但不敢輕易嘗試。YouTuber「LowTechShow奴隸獸」的Dino被脫髮困擾多年，近日決定北上植髮，更記錄下過程與網友分享自己植髮經驗。



LowTechShow奴隸獸 YouTube截圖

近日到深圳植髮的香港YouTuber Dino，因為嚴重的脫髮問題困擾多年，其他治療都無起色，之後的起心肝植髮。Dino指大陸的植髮公司或者醫院，有很多間唔同品牌，「好似7仔咁，梗有一間係左近」，最後他選了一間會在香港上市的醫院，他指「覺得比較穩陣」，先打算「過嚟諮詢一下，問下意見」。他更表示醫院諮詢免費，更會包他的士花費，就來醫院了解後再決定是否植髮。

醫生：脫髮情況幾嚴重

Dino在到達醫院後，首先接受了毛囊檢查，之後再見醫生讀報告。從影片中所見，醫院環境算光猛乾净，在休息區亦設有梳化。Dino進內後隨即被帶到房間檢查脫髪狀況，醫生表示脫髪共分7級，Dino的情況排第4級，「脫髮級數都有啲高」，「再繼續脫髮，真係有可能甩到七級」」，也指他的髮際綫「真係好高」，直言Dino半個頭都要植髮。

他擔心「會唔會話返到去，洗個頭又甩曬」。醫生指種的是毛囊，並不是頭髮，洗頭也不會甩。醫生更表示深圳植髮按毛囊單位計算，即是按每一株頭髮種植，而香港則是按毛髮數量計算，細心講解中港植髮差異。

他之後更搞笑詢問醫生「可唔可以用手毛植阿？」醫生解釋植髮會只會抽「優勢毛囊」，抽的部分由枕骨龍突下面，抽到頭髮下面到最長壽的毛囊，醫生指這些毛囊「不受DHT控制」 (即男性荷爾蒙)。不過，醫生指Dino「脫髮嘅範圍大，可以抽嘅範圍細」，指他「有啲蝕底」。

植髪後要戒口

醫生及後解釋手術後會開抗生素同止痛藥，但維護原生頭髮的藥物卻需要自己買，並提醒他一星期内不能接觸種植區，不能做强力運動，亦需要戒辛辣戒海鮮，飲食要清淡，5日後才能用洗頭水洗頭，其後亦需要回醫院覆診。

而在正式手術前需要見醫生確認手術方案，更要抽血檢查。醫院抽血化驗速度亦十分迅速，Dino驚訝道「咁快嘅」，「係香港等報告要等一個禮拜起」，對醫院化驗速度表示驚訝。

8小時手術坦言「痛到X街」

在Dino剃頭後，隨即接受手術。朋友在他接受手術時，透過手術室的閉路電視觀察手術過程。中間醫院在上半場手術結束後，亦有安排他食晚飯，他指「都幾唔錯，包你兩餐飯」。

不過，在進行下半場植髮手術時，麻醉藥藥效過去，他直指「痛到X街」，需要叫麻醉師再加麻醉藥，他回憶道「中間加麻藥加咗三次」。他總結，植髮共需要5小時，加上提取毛囊的時間，手術總共用了8小時。

術後回程極尷尬受白眼

他指「植髮後個頭好腥，成頭都係血」，他更需要穿醫院的病人衫離開，他解釋他「套唔到頭」，穿不了原本的衣服離開。他後腦包了紗布，成身腥味，更身穿病人衫，再加上他植髮後的髮型也十分奇特，指自己回港一路上「受盡白眼」。回到香港後，最終還是決定搭的士回家。他更指自己「無辦法搭到旺角東」。

Dino回家後馬上分享植髮體驗，在術後亦有醫院Wechat群組持續觀察，有問題亦會立即回覆。Dino指「麻醉藥過後係十分十分痛，又腫又脹又痕又痛」。但在他噴藥後，頭皮噴血，更形容情況「好似比人爆缸咁」，詢問醫生後發現，原來是因為噴藥時離傷口太近，氣流壓力太大才導致出血。而一日之後，他表示痛楚減少，臉部只剩腫脹。

不過，由第二日開始，腫脹位置改變，由臉側邊到下巴，在幾天後分別腫起。Dino更在影片中說，面部腫脹似是「科學怪人咁樣喎，點解會咁嘅」。醫生回覆腫脹情況正常，解釋他的情況是「地心吸力嘅緣故，會越來越腫」，叫他「唔好成日坐係度」、「要躺平訓」。不過，Dino說植髮效果如何，起碼要一年後才能揭曉，指「植髮是一個很長的療程」。而剛植下的頭髮，亦會先陸續脫下，三個月后才會再次生長。

植5200株頭髪索價6萬

在收費方面，Dino共植了5200株頭髮，包含抽血化驗等的收費，共花費5萬多人民幣，他表示金額是全自費，不是廣告。但他表示，另外有購買護髮營養療程，以及三個月的口服護髮療程，也需要不定時要返醫院覆診、接受頭髮護理、照燈等，花費大概6萬多人民幣，換算成港幣也要6-7萬。他表示自己的醫院應該不是深圳最平，但表示「一定平過係香港、台灣做㗎啦」。

網民留言：笑到肚痛

不少網民都覺得Dino剛植完髮的畫面十分好笑，留言表示「對唔住，我笑咗幾次，尤其是返香港搭車嗰段」、「返到屋企流血流到好似爆哂缸咁，真係笑x到我肚痛」、「你頭標哂血...我真係要㩒暫停，笑到標屎咁滯」、「由你踏出醫院到片尾，我足足有8次笑到要㩒停條片」。不過，亦有網友提醒議價後可以更平，「之後睇多啲youtube片先發覺原來可以講價的，佢地會減價或送療程」。亦有網民對後續結果表示期待，留言道「等你兩三個月後嘅結果」、「1年後睇你個效果，效果好我都去做」。