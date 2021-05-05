撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-05 17:00

去髮型屋染髮閒閒地都要花上千元，不少人寧願在家DIY染髮，方便快捷又慳錢。不過DIY染髮較容易掉色，因此不少人都會購買鎖色洗頭水或者護理用品，但原來洗頭的方法也會影響染髮後頭髮的掉色速度！《開罐 Opener》今次請來資深髮型師Jim Tse教大家染髮後要注意的事項，包括染髮後如何洗頭會減慢髮色的掉色速度、染髮後不應使用哪種類型的洗頭水等等。

DIY染髮後最怕掉色非常多！（《青春時代》截圖）

坊間不少個人護理店、超市售賣各式各樣DIY染髮劑，不過自己染髮有甚麼需要留意的地方呢？Hair Corner執業逾20年的資深髮型師Jim Tse教大家如何揀染髮劑，染髮後應該如何洗頭才會更鎖色，不應使用哪種類型的洗頭水等。不少人都知泡泡染髮劑的壞處，有機會影響以後染髮時頭髮的上色度，但原來含有一種金屬成分較多的染髮劑都較容易「食色」，大家要小心挑選。

人人都知想髮色更持久，染髮後要使用鎖色或護色洗頭水，不過你是否知道它的正確用法呢？油性髮質的朋友應該如何使用呢？

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《開罐 Opener》早前請來Anson Hair Design髮型師Anson解答染髮多個疑問，並提供7招輕鬆DIY染髮。如果染髮時遇到突發情況，最好立即用水清洗，為免漂粉殘留，最好之後再用洗頭水洗一至兩次，因為漂粉殘留時間太長，有可能傷害頭皮，出現頭皮灼傷、流血甚至甩皮的慘況。如果是髮質受損人士，有機會出現頭髮變綿、斷裂的情況，這樣就只能剪掉。

潮流興起用泡泡染髮或染髮噴霧，方便快捷，但原來這些染髮用品有機會傷害頭皮，因此Anson指染髮前應細心挑選染髮劑品牌。如果想染得更均勻，Anson教大家如何準確調配染髮劑，立即解決上色不均問題。

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本港即將踏入夏季，不想曬黑、曬傷，出門就一定要用防曬產品。日本美妝網站@cosme不時公佈化妝、護膚及個人護理產品的評分榜單，最新公佈的2021年4月的身體防曬排名，包括日本貴婦級品牌Cle de Peau、親民開架品牌曼秀雷敦、在日本長期銷量稱霸的ANESSA紛紛上榜。敏感肌的朋友想成分較溫和應選用哪一款？喜歡肌膚透出光澤感的應選哪一款？哪一款是CP值最高？

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同場加映：消委會7款$200內高評分防曬產品

消委會評測市面上30款防曬產品，比較樣本的SPF防曬效能、UVA防曬功能及標籤資料。是次評測中14款樣本標示的SPF數值是SPF30至50（高度保護防曬級別），而餘下16款樣本標示為SPF50+（極高度保護防曬級別），惟結果發現25款防曬產品都未達到產品標示的防曬值。

記者由30款防曬樣本中整理出獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的7款防曬產品，其中兩款防曬不用$100，總評分比起多個大牌子如Lancôme（$410）、COSME DECORTÉ（$550）更高，性價比極高。👇👇👇點圖即睇7款$200以內高評分防曬產品👇👇👇

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