性生活跟女人髪質有關？研究揭女人頭髮2大特質　可提升男人性慾

為了能夠增加吸引力,增強對方性慾,很多情侶都會使用不同的方法,例如噴香水、穿著性感內衣,從而令性生活更加美滿。而近日,有韓國的研究發現,女性的頭髮竟然與性生活頻率有密切關係,若有這2種特質,可大幅提升吸引力!



韓國研究發現女性頭髮與性生活頻率有密切關係。(網上圖片)

近日,有韓國研究人員於《心理學前沿》上發表了一篇名為《Wives with long and high-quality hair have more frequent sex》的研究文章,他們表示以往的研究曾發現,女性高品質的長髮受到男性的積極評價或重視,並具有「年輕」,「擁有良好基因」,「具生殖潛力」的印象和信號。

而傳統印象當中,女性經常都被描繪成有著長又絲滑的頭髮,例如迪士尼的長髮公主,或是世界名畫《維納斯的誕生》中的維納斯女神,他們都會有著長而美麗的頭髮。於某種意義來說,頭髮成為了女性氣質的象徵。

《長髮公主》

研究人員就「女性頭髮的長度和品質與婚姻中的性頻率的關係」進行研究,並提出假設:高品質長髮能提升女性對男性的吸引力和性慾,從而增加婚姻中的性生活頻率。

研究訪問了204對韓國已婚夫婦,女性平均年齡為33歲,男生平均年齡為36歲,讓他們回答有關頭髮品質、長度、吸引力、性慾、性頻率、感知伴侶承諾、關係滿意度、性滿意度的問題,以此評估頭髮質量和長度對於性愛頻率的關係。

研究結果顯示,女性的髮質和長度對於性生活有著正面的影響。女性高品質的長髮與頻繁的性愛有關,其可增加其自身的吸引力,和增強男性對她們的性慾。女性的長和高品質的頭髮還可能會引起男性的積極評價,從而讓雙方的關係更加和諧。但相反,研究指出男性的頭髮長度與品質,對女性的性慾與性生活頻率則並無明顯影響。