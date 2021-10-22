天文台表示，受到一道冷峰影響，未來兩三日的氣溫將會顯著下降，周六部分地區最低氣溫更只有15度。踏入秋季，天氣乾爽雖然很舒服，但原來極有可能造成脫髮問題！韓國KBS新聞近日分析秋天脫髮成因及預防方法，



日掉過百條頭髮就要注意

根據KBS新聞的報道，每年一踏入秋季，脫髮診所的客量都會比其他季節多2至3倍。如果你每天掉超過100條頭髮，或者感到頭皮某地方變得單薄的話，你就有患上「秋季脫髮」的可能。

秋季是脫髮高峰期／《美女孔心》劇照

秋季脫髮成因

到底為甚麼秋天會特別容易脫髮？韓國一間脫髮診所的院長接受KBS訪問時解釋，脫髮問題和天氣轉變是息息相關。踏入秋季，天氣變得乾燥，令角質產生，並減低毛囊細胞的活動，繼而造成脫髮問題。除了這個原因之外，以下這些情況都會造成秋季脫髮成因。

▼▼▼點擊圖片查看秋季脫髮成因▼▼▼

預防秋天脫髮方法

第一個方法，就是保持頭皮清爽及乾淨。洗頭時要洗得特別乾淨，特別是要將洗頭水、護髮素徹底清洗。洗頭後，亦應該將頭髮完全吹乾，時刻保持頭皮清爽。另外，洗頭之前，可以以梳子輕輕拍打頭皮，有助促進血液循環，刺激毛囊活動。

▼▼▼預防秋天脫髮方法▼▼▼

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秋季脫髮只是屬於短暫性的疾病，一般來說，在兩個月內就會自行回復到以前的狀態。不過，如果脫髮問題在3個月後仍然持續的話，建議還是去找醫生檢查一下！

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