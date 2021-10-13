現代人的愛情觀已經沒有舊時代般守舊，大多數人覺得只要有愛就可以，你又如何看待以下這件事呢？日本一個節目採訪了一個有3個孩子的單親母子，途中她的男朋友加入訪問，男子竟然參加過她的婚禮，身份卻不是新郎？



（節目截圖）

節目《家、ついて行ってイイですか？》隨機在公眾地方訪問路人，在得到許可後跟拍到他們的家發掘大家的故事。最近節目組訪問到兩位去浸溫泉的女性，已婚女性叫Shima，另一個是帶著小女兒外出的Aya，兩人是青梅竹馬的好朋友。因為Aya和女兒之後會去Shima家玩，所以就順應節目組的要求出發去Shima的家。然而在訪問途中，Aya的男朋友出現了，他的身份卻令觀眾都十分驚訝。

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這個故事播出後引起不少議論，有人認為既然現在Aya與前夫已經離婚，那和龍太郎在一起也沒問題，既是真心愛上對方就可以了。亦有網民認為不能接受，無論交往時Aya是否已離婚，心理上仍然好像搶了表哥的妻子一樣，而且將來面對家人亦會十分尷尬，大家認為如何呢？

同場加映：日本新式敲詐「碰瓷美人計」多人受騙 交友App搵水魚專呃一種男人

騙徒手法層出不窮，日本最近出現一種新型敲詐方法叫「碰瓷美人計」，是集合「碰瓷黨」和「美人計」發展而成，專門騙取男性的手法。到底這是甚麼？

日本節目《じっくり聞いタロウ スター近況(秘)報告》近日邀請資深記者中山美里分享社會現況。她指最近出現一種叫「碰瓷美人計」的敲詐方法，通常以兩男一女為團隊，女性先誘騙目標人物出來吃飯，駕車離開時再串通男同夥演一場「兩車碰撞」的戲碼，以此要脅目標人物賠償。

（節目截圖）

兩男一女組合中的角色分配是，通常由女性做餌誘，一個男性叫做恐嚇君，負責裝兇恐嚇目標人物，另一個男性是執行者，負責駕車碰瓷。手法大約是約目標人物吃飯喝酒，再裝作駕車時不小心發生碰撞，以受害人酒後駕駛為理由趁機敲詐。他們通常在透過交友App尋找目標，尤其是有一類人特別容易成為他們的目標。

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