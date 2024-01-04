都市人生活忙碌，身體容易出現小毛病，頭暈、眼花、肩頸痛等，相信大家都深有體會。不過原來這些小毛病未必一定是因為身體差或者有病，有日本專家指元兇竟是日夜溫差！



（ANN NEWS）

日本ANN電視台製作了一個新聞專題，解釋轉季時不少人都會出現的身體小毛病。原來有7成人在轉季時會覺得特別虛弱，而且會出現頭昏腦脹、肩頸痛等症狀。有些人會認為是過度疲勞或身體差才會出現這些症狀，但專家解釋原來與日夜溫差有很大關係。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看成因及解決方法👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7

原來這些毛病未必是因為身體差，神經內科醫生解釋是因為「寒暖差疲勞」。「寒暖差疲勞」是指一日之間的日夜溫差太大，導致人的身體感到疲勞。以東京的天氣為例，當日早上只有19.5度，中午則有29.9度，足足相差接近10度。尤其在轉季時，溫差會更明顯。溫差太大會導致人體的自律神經過度調節而疲勞，通常發生在一日內溫差超過7度的情況下。

自律神經疲勞會影響人體運作，肩頸痛、頭痛、感冒、頭暈眼花都是容易發生的症狀。要減輕症狀，一定要先調節好你的自律神經，作息時間要規律，而且要溫暖你的脖子，可以用泡澡等方式保暖，都可以有效預防寒暖差疲勞。