日本不少地方流傳都市傳說，想不到「宅男天堂」秋葉原的鬧市橋底也藏著多年未能破解謎團的神秘密室！位於秋葉原附近有一條名叫「萬世橋」的百年古老大橋，雖然橋上熙來攘往，但下方卻藏著傳說從來沒有人踏進的詭異密室，很多人想進去一探究竟，卻都找不到出入口，有日媒決定派人調查，發現就連政府人員和資料都沒有記載這密室的用途，直到偶然訪問了住在當地的91歲老翁才得知謎團真相！



日本晨間情報節目「スッキリ」最近報道位於秋葉原的神秘密室都市傳說謎團終於解開。位於秋葉原附近的「萬世橋」於1930年建成，橋的南面下方有個神秘空間，從外面能看見這房間的面積很大，牆外有多個不透光的長方形窗戶，卻從來沒有普通人能找到入口進去一探究竟，於是便成為了當地都市傳說。

節目街訪路人調查密室的真相，有人覺得是防空洞，亦有人猜測是防洪抗災的設施，但從來沒有正確答案。工作人員找到負責管理日本所有橋的政府部門「國土交通省」查詢，卻收到回覆表示因經歷多次地震、空襲和戰爭，當局已經失去當時資料，至今依然無法得知神秘空間到底是什麼。

工作人員決定走訪秋葉原的老字號店舖，希望從有可能使用過橋底密室的老人家口中打探消息，結果問了多位70至80歲的老人也一無所獲。最後，皇天不負有心人，終於找到一位與「萬世橋」同齡的91歲老翁，他竟然曾經進出過橋底的神秘密室，當他說出真相時，節目組都錯愕不已！👇👇👇點擊圖片看密室真相👇👇👇

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91歲老翁名叫菊池隆，他在58年前於秋葉原開設售賣電器和電線的店鋪，見證着這個地方的興衰。當記者問及橋底密室時，他很快便回答：「那裡是廁所！當時我經常在那裡上廁所，那個公廁非常臭！」原來當時街上附近沒有廁所，大家都會到橋底解決，但後來人們覺得橋下有很多不安全的因素，於是把它封鎖後再重新在橋上興建新的公廁。雖然解決了謎團，滿足了民眾的好奇心，但依然有不少網民失望地說：「本以為有刺激的傳說故事，居然只是個廁所！」

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