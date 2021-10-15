首屆香港先生冠軍高鈞賢約滿TVB曾往內地發展，直至去年將事業重心放回香港、並簽約邵氏。近日因為被影到與曾參選香港小姐及亞洲小姐的吳玥彤約會而傳出戀情，吳玥彤家住淺水灣逾億元獨立屋，一直被指是「億萬千金」，高鈞賢亦因此被指將成為「億萬駙馬」。圈中其實有不少男明星均是億萬駙馬爺，一起來看看還有誰！



近日億萬千金吳玥彤被傳與高鈞賢拍拖。（IG@cayley.nyt）

高鈞賢其後出席《廉政狙擊．黑幕》煞科宴回應傳聞就否認戀情，表示雖然了解後互有好感，不過考慮後認為二人較適合做朋友，又表示自己喜歡搭地鐵、希望能找到一個陪自己搭地鐵的女神。看來高鈞賢對於億萬駙馬並不感興趣。

而在高鈞賢前，不少男藝人早已與億萬千金修成正果，成為一位又一位的「N億」駙馬！

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從以上多位駙馬中，相信都不難發現圈中女藝人的背景都相當「猛料」，而當中其實有不少還是單身，究竟將來還有誰能成為億萬駙馬？不妨拭目以待！👇👇👇即睇爸爸超猛料的香港女星👇👇👇

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同場加映：伍家朗遇風球驚險求婚 細數5位名人另類求婚 何猷君被笑超老土

香港羽毛球一哥伍家朗日前於Instagram宣布向拍拖6年半的女友Charlotte成功求婚，由於求婚當天正值最長命8號風球「獅子山」接近香港，伍家朗公布喜訊時亦笑指被颱風嚇得一額汗，計劃更因此差點被破壞，相當驚險！如此難忘的求婚又豈止伍家朗一個，其實不少名人都有著非一般的求婚經歷，一起來看看「參考」一下！

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