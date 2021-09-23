假如年輕時不幸患上癌症等瀕臨死亡邊緣的重病，你還會奢望擁有愛情嗎？可能大部份人都會因為不想拖累另一半而選擇分手，甚至保持單身直到離世。然而日本卻有一對勇敢的血癌病人和護士，他們在住院期間朝夕相處而互生情愫，當時男方因病而虛弱得奄奄一息，而且被醫生通知已經再沒有生育能力，但每天守在床邊的護士女友不但沒有放棄他，更決定跟他結婚走完最後的路，最後結局大逆轉惹哭無數網民！



日本綜藝節目《家、ついて行ってイイですか？》早前訪問到一對住在3層豪華大屋的年輕夫婦，他們的愛情故事讓不少網民為之動容。丈夫的名字叫山崎達也，今年27歲，他從小便喜歡打棒球並加入了校隊，16年來在全國不同大小的比賽都能看到他的蹤影，誰也沒有想過，這位年輕力壯的運動少年竟然會患上血癌，強壯有朝氣的身體變得虛弱無比。

23歲那年，還是大學生的達也身上突然出現大量瘀青，嘴裡更不斷流血，於是他立即到醫院檢查。醫生告訴他確診患上白血病，亦即是血癌，而且有隨時都會死亡的風險，媽媽聽到也感到難以置信。

他在住院治療期間認識了妻子夏希，當時她是負責照顧達也的護士，每天為他抽血和餵藥，兩人漸漸日久生情而成為情侶。雖然男方在化療期間掉髮變成禿頭，而且醫生亦表示他是瀕臨在死亡邊緣，即使僥倖康復也會失去生育能力，但夏希被男友積極的心態打動，希望陪在他身邊度過最後的時光。👇👇👇點擊圖片看病人護士「生死戀」的催淚結局👇👇👇

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醫學上經常發生難以解釋的事，可能達也長期運動鍛煉身體，加上新款藥物治療下，血癌竟然慢慢好轉，現在只需定期進行覆診便能正常生活。他康復後立即向夏希求婚，本來以為不能生兒育女的兩人，更在結婚後先後懷上一對子女，是非常罕見的奇蹟。走過生死關口的達也並沒有讓父母和妻子失望，康復後找到工作並用4000萬日圓建了一幢三層高獨立屋，現在更加珍惜一家人相處的時光。

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