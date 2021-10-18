有食神之稱的韜韜（梁文韜） ，早前被網民發現突然暴瘦，其標誌性的圓臉及大肚腩已經消失，更一度引起對其健康狀況的猜測，近日韜韜親自拍片解釋暴瘦原因。



今年6月，韜韜在蔡瀾一條飲食影片中現身，瞬間引起網民熱烈討論，因為一向身形龐大的韜韜突然瘦了幾圈，更表示自己由325磅減到195磅，令觀眾大為驚訝之餘，更紛紛猜測其暴瘦原因。

韜韜親自拍片解釋暴瘦原因。

最近韜韜在抖音親自解釋暴瘦之謎，指很多粉絲朋友「懷念起我的大肚腩，但也擔心我瘦得太快」。他在片中透露，自己由2019年2月8號開始少食澱粉質，多做運動，一個月可以減4磅，「經過33個月嘅時間，就成為咗依家咁喇。」獲網民留言祝他身體健康。

除了韜韜身形突變，過去也有不少名人身材出現大改變，當年帥氣的周杰倫，已經變成了中年油膩大叔，亦有不少人因為疾病而消瘦，這7位名人你還認得出嗎？

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周杰倫是小編當年的男神啊！一看到你的發福照，當真一言難盡呢，大家又覺得哪位變化最大？

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《尚氣與十環幫傳奇》上映後，當中出現了一個香港人十分熟悉的身影 —— 「包租公」元華，令很多觀眾都大感驚喜！除了元華之外，香港有不少老戲骨在外國都十分有人氣，例如曾被TVB Hea用的羅莽，在美國黑人心中有特殊地位，更有一個運作超過30年的fans club，亦搞過fans meet，連羅莽本人都大為驚訝。

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