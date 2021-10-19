行政長官林鄭月娥昨日（18日）晚上於禮賓府，不小心在樓梯上跌倒，右手手肘輕微骨折，於瑪麗醫院留醫觀察一晚後，今日(19日)上午約9時15分離開醫院，林鄭月娥休假期間，由政務司司長李家超署理行政長官職務。



《香港01》記者今早（19日）在瑪麗醫院現場，林鄭出院時身穿粉紅色外套，右手手肘疑似有石膏包紮，被問及傷勢時，她回應：「多謝關心。」後登上座駕離開。另一方面，公務員事務局局長聶德權，在立法會被問及林鄭情況時，表示自己是經電視報道方得知她出院，亦未知她會休假至何時。

林鄭19日出院時，右手肘疑似有石膏包紮。（歐嘉樂攝)

近年不少政界名人都試過跌倒，除了引起大眾關注身體健康之外，他們跌倒之後的際遇亦十分「耐人尋味」，最經典要數當年林鄭的「好姊姊」葉劉淑儀，在車公廟被麒麟撞飛之後，在立法會及特首選舉，都出現了有趣變化...

👇👇👇按圖看高官名人跌倒後的神奇際遇👇👇👇

+ 11

不少網民都紛紛猜測，林鄭是否為了下次落台舖路，就如當年特首董建華腳痛落台一樣。大家又怎麼看她的跌倒意外呢？留言說說你的想法吧！

同場加映：施政報告｜侯志強歡迎「拆祠堂」？新界ROLAND金句王16句霸氣言論

《施政報告》提出建議修訂《新界條例》，放寬出售祖堂地限制。上水區鄉事委員會主席侯志強對傳媒表示歡迎，訪問中更稱土地沒有規定屬哪個姓氏，「鵲巢冇話規定邊個嘅」，言論備受網民熱議。向來是金句王的侯志強其實早於2013年已發表「拆祠堂」論，直言「只要價錢啱，拆祠都可以拆」，引起爭議之餘，更成為一時金句。

👇👇👇按圖看侯志強霸氣言論👇👇👇

立即click入內文睇下佢可以有幾寸：施政報告｜侯志強歡迎「拆祠堂」？新界ROLAND金句王16句霸氣言論

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈