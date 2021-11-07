飲酒8大注意重點！飲水、去廁所增加續航力　酒後亂性唔係咁易

疫情的發展，讓人重新感受到，跟兄弟出去喝一杯是多麽珍貴與享受的事情。但，我們男人一遇到兄弟就常常敞開心胸，尤其是幾杯酒喝下肚的催化之下，一切的發展往往是幽默中帶有一絲痛楚。我們來個小複習，以應對之後的快樂時光吧！

文：草泥, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



1. 盡全力保有一絲理智

喝醉的男人，不是一頭狂奔的野牛，熱情奔放、胡蹦亂撞；就是一頭被擊倒的肥牛，迷茫待宰、昏昏沈沈。

所以，所有酒前準備、教戰守則，都必須保有一絲理智，能夠發揮效用。在出發前，把小小理智線包裹好，讓它時刻存在，不要被沖掉了（理性飲酒）。在喝酒時，你要理智地計算自己喝了多少、酒感如何；在喝酒之後，要用盡全力地保持一絲理智，這一點點的維持，都可以拯救我們吃虧。

▼▼▼按圖即睇喝酒前應注意的8大要點！▼▼▼

+ 27

2. 開始微醺就多喝水

微醺時刻，時空開始慢慢緩速，感官也跟著延遲，情緒也跟著放鬆與愉悅了起來。好，注意！就維持這個狀態，感受享受它，畢竟我們不是來買醉跟兌換宿醉的。

酒，就暫停別喝了，這時候再多乾杯跟與激昂，你都只能先喝水。多喝水不但能加速你排除身上的酒精，讓你續航力增加，也能讓你維持一定的清醒值，最重要的是，酒精總會讓我們缺水，缺水 + 酒精的在身上的殘留與化學反應，是宿醉的元兇。所以即使酒再好喝，開始微醺了，就開始喝水吧！多喝水，你才有本錢多喝幾杯，好好享受。

3. 有些的擋酒理由

「我有點不舒服」、「我喝再多會開始暴走，不好收拾」、「我明天早上還要工作」、「我最近胃不太好」、「我剛剛灌太快了」、「我不能混酒」⋯⋯這都是一些好的擋酒理由。

我遇過很多女性友人，總會在酒局之前先想好一些招來化解催酒、與姐妹彼此套好招互相 Cover 。我想這點男人也是一樣的，在事前為自己想好一些得體的擋酒理由，除了增強自己的快樂續航力，也是展現自己自制力與酒品的時刻。

另外，跟兄弟求救也是一個好方法，愛你的兄弟會罩你而不是灌你。這種時候，還能感受到兄弟的默契、男人的友誼，交情跟幸福感都會 UP UP。（看見兄弟衝出來替你擋酒的英姿而落淚 ！）

4. 多、跑、廁、所

出去喝酒，多跑廁所就對了，當然，如果會有豔遇那是很好，但最重要的是避免自己後續發生災難。像是尿濕、嘔吐，或者喝瘋了在路邊亂尿尿而失態。（尤其是一群男人在一起特別容易有做傻事的勇氣⋯⋯）

喝酒使人頻尿，多喝水使人更加頻尿，多跑廁所其實對你的代謝是有益的，幫助代謝，洗把臉清醒 CD 一下。在前往廁所的過程，也能幫助你衡量你現在的身體狀況。當你走去廁所的時候，需要扶牆，會撞到東西，那你就知道你現在有多醉了。參考這個狀態，調整自己後續的飲酒模式。

另外，如果你已經喝到有點暈、發覺有點不太對勁，有一絲絲吐意，千萬不要在這時候改成灌水、吃東西，那只會讓自己更容易爆發。吐意產生了，說真的，悶在那裡，還不如就跑一下廁所，好過於半小時後癱在座位上產生清潔困擾，或者在回家路上弄得自己一身污穢。

相關文章：飲醉爆喊、亂告白？網民熱議十大醉酒丟臉行為 邊一種有你份？

+ 31

5. 避免討論爭議話題

「幹，我坦白說，你的女友真的很討厭」、「你分手了應該要開心啊！」、「只有白癡會支持 XX 黨好嗎？」、「哈哈哈幹你是塔 X 班」⋯⋯

酒精使人理智降低、感性勃發，這時候聊天，什麼都可能聊到。這時候你前面維持的那一絲理智就很重要了，最怕喝完酒不懂得讀空氣、最怕喝酒的時候聊錯話題。這時候衝突或者情緒，都很容易炸裂開來。

出來喝酒就是為了開心，避免爭議話題，用你特別保留的理智，避免談感情創傷、談政治、開過頭玩笑，拿捏不好分寸，導致快樂時光變成友誼的終點。

6. 不要在不熟的人面前喝醉

如果你今天想買醉，那麼就都找熟人，至少有人可以照應你。

在剛認識或者不熟的人面前喝醉，風險實在太高了。就不說什麼喝太 high 大喊請客、被趁酒意拱買單這種小型詐欺了，甚至可能知人知面不知心東西被人幹走。

另外，喝醉了失態會讓自己的第一印象變差，如果一個不小心，可能還會做出一些自己懊悔終身的事情。什麼不小心摸到、講錯話被告就夠慘了，如果是早上起床發現身旁躺著個陌生人，而且對象還是不合胃口，甚至是不合器的人⋯⋯那真的是崩潰至極。嗯⋯⋯男生被約出去喝酒，也要保護自己呀！

相關閱讀：【性愛那些事#43】酒能助性 也能敗興 啪啪啪前飲酒必知12件事

+ 8

7. 不要打給前任或者暗戀對象

前面說過酒精會讓人感情勃發，男人就是這樣，酒精下肚了，勇氣就來了，有些事情明知道很難，但就覺得自己挑戰可能成功；明明就失敗率高，還是會想冒險試試看，搏一把。拜託，這時候那一絲絲理性要記得跑出來拉著自己的手，不要亂打電話⋯⋯（而如果今天是你兄弟要幹蠢事了，請千萬拉著他！）

失戀的，酒後亂講話，反而讓還能做朋友的關係，變成難看的收尾；追愛的人，酒後亂告白，可能讓正向發展倒退 50 哩（拜託，告白的時候清醒一點比較有誠意吧？醉醺醺地喪失行為能力的告白算真的告白嗎？會不會隔天就忘了啊幹？）懷舊的，打電話給前任，如果接起來的是對方男友還是老公，你心碎之餘，還可能還會骨碎。

8. 喝太多就先不做了！

難免出去喝酒會遇到一些合拍的對象，或者激發我們情慾的心。但是如果你今天想打砲，那就不要喝太多；如果今天喝多了，那就留個聯絡方式，下次再約喝酒，到時候喝少一點再來。

喝太多，第一，暈，搖一搖、撞一撞，很可能你就吐在對方身上了；第二，睏，喝多了難免想睡，敏感度也會下降，體力不支但又需要更多時長，結果砲打一打，打到睡著，那真的是尷尬又沒賺到；第三，軟，酒精攝取過量，會讓你小兄弟的敏感度降低、堅韌度不佳，這是有科學根據的。天雷勾動地火，但也就天雷勾動地火，在行動前發現你只能當一團軟爛的臭臭泥，然後說聲「I’m sorry」，這大概會被放上網吧？（如果是認識的，那交友圈盛傳下去可就糗了⋯⋯）

延伸閱讀：

少用網路跟社群有益身心健康！你的人生真的還有很多事請可以做

沒有人要跟你「自然而然的在一起」！「告白」的社會「儀式感」超重要，但你根本不知道！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：酒品好人品自然就好！酒局微解封了，但還是貼心提醒喝酒前你要放心上的 8 件事】