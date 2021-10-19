本地女歌手Serrini（梁嘉茵）日前於個人Instagram上宣布「梁嘉茵獎學金（Serrini Scholarship）」正式成立，每年將向最多五名修讀文學士課程、二年級或以上本地學生分別發放1萬元港幣獎學金。消息一出引來各方網民大讚，留言表示「梁總理太勁」、「多謝mami」。

Serrini近年人氣極盛，今年初在Viu TV Chill Club勇奪年度女歌手銀獎，一年內開兩次個唱門票依然極速售罄。究竟她魅力在哪？為何能成為新一代喜歡的歌手？若然你還未認識她，不妨來了解一下！



Serrini早於今年5月曾透露將設立大學獎學金，又邀請網民們幫忙改名。直至日前正式結果終於出爐，獎學金相當正經地命為「梁嘉茵獎學金（Serrini Scholarship）」，Serrini就此解釋原來不能以「梁嘉茵博士獎學金」及「梁嘉茵契媽獎學金」等命名，表示因此「kinda 正正常常」。

女歌手Serrini（梁嘉茵）日前於個人Instagram上宣布「梁嘉茵獎學金（Serrini Scholarship）」正式成立！（Cr.IG@gwendolyn.spot , 香港大學網頁截圖 ）

是次消息一出即獲網民熱列回應及討論，不過Serrini人氣高並非新鮮事，她憑其多變又寫實的自創曲獲得不少歌迷喜愛，加上個人色彩相當重，不時於社交平台或是作品展現玩味一面，而獲得大眾喜愛！👇👇👇點圖睇8件事認識Serrini👇👇👇

+ 6

雖然圈中的博士級人馬不算多，不過從「神科」畢業的學霸卻有不少，完美展示何謂智慧與美貌並重。除了為人所知的劍橋大學法律系畢業的麥明詩外，還有哪些女星都是高學歷？👇👇👇點圖睇10個大學讀神科的女星👇👇👇

+ 7

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：伍家朗遇風球驚險求婚 細數5位名人另類求婚 何猷君被笑超老土

香港羽毛球一哥伍家朗日前於Instagram宣布向拍拖6年半的女友Charlotte成功求婚，由於求婚當天正值最長命8號風球「獅子山」接近香港，伍家朗公布喜訊時亦笑指被颱風嚇得一額汗，計劃更因此差點被破壞，相當驚險！如此難忘的求婚又豈止伍家朗一個，其實不少名人都有著非一般的求婚經歷，一起來看看「參考」一下！

👇👇👇點圖睇5位藝人的非一般求婚👇👇👇

+ 1

點擊睇全文：伍家朗遇風球驚險求婚 細數5位名人另類求婚 何猷君被笑超老土