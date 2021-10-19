拍拖出pool，作為大學五件事之一，是不少大學生的課題。最近有一名女大學生在網上分享，自己在4年大學生涯中，結交了6位男朋友，更令網民嘖嘖稱奇的是，6位男友分別來自6個學系，她更分享每個學系男生的拍拖特質，她總結有個學系男生是比IT狗更悶蛋！



有網民匿名在Facebook專頁「Monash Confessions」中表示，自己在大學生涯中，分別結識了來自IT、工程、會計、法律、工商管理，以及藝術系的男友，更逐一分析他們的優劣和相處之道，引來大量網民圍觀。

你猜到女網民的現任男友是甚麼系嗎？

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除了6系男友，有時候遇到一個對你好的人，都不一定是對的人！他只是對你好，還是對所有人都一樣好？這說是「暖男」和「中央暖氣」的最大分別。要提防「偽暖男」，專家提醒要留意5大點，讓一眾單身女生帶眼識人，或遇到好男生就要好好把握。

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好明白大家想出pool的心情，不過都要帶眼識人呢！而樓主在帖文最後表示，自己目前是單身，「兜兜轉轉6個男友，最後發現還是單身最好」大家覺得哪一個學系的人最難相處？留言分享一下吧！

同場加映：大學五件事｜校園戀愛難有結果？中大老鬼懺悔文：大學愛情最純粹

總有人說，只有學生時代才有純純的戀愛，過了就回不來。的確，離開學校出社會後，兩個人的戀愛總是多了很多經濟的現實考量，不再是學生時代般純粹。有中大老鬼在Facebook專頁CUHK Secrets中懺悔指，剛剛與大學時交往的女朋友分手，又指現在認識的女生「幾夾都滲雜現實嘅考慮」，勸告一眾大學生「好好珍惜大學相伴嘅女朋友」。

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