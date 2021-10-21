三上悠亞220萬粉絲Twitter慘遭封鎖！自拍照竟因這理由被惡意檢舉

日本 AV 女優三上悠亞長相甜美，擁有好身材，坐擁超高人氣，受封「國民 AV 女優」，天使臉蛋加上魔鬼身材，是許多人心目中的女神。一直以來都相當認真經營社群網站的她，無論 IG 、推特或抖音都有超過百萬人追蹤，然而，近日她的推特帳號疑似遭人惡意檢舉結果被官方封鎖帳號。



三上悠亞經常在推特曬出美照，擁有 220 萬追蹤，人氣可見一斑。然而，本月 15、16 日，三上悠亞卻突然因「照片侵犯著作權」而被封鎖帳號，讓她無奈表示照片「都是我用自己的 iPhone 拍的啊！」不解到底哪裡侵權。所幸經過申訴，三上悠亞的帳號解鎖了，目前也已鎖定犯人，還有網友幫忙肉搜發現惡作劇的人在臉書上傳三上悠亞遭下架的照片，而三上悠亞看到後也確認就是此人，請粉絲幫忙檢舉，因為「今天又有 2 張照片被刪」，讓她直呼「真的太壞了」。

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其實不只三上悠亞，另一名 AV 女優白石茉莉奈也遭同一人惡搞導致推特被封鎖，而白石茉莉奈就沒那麼幸運了，因為她的推特帳號沒有藍勾勾認證，出道就開始經營的帳號瞬間變成永久停用，讓她相當悲憤，用 IG 向粉絲求救。（編按：帳號現時已回復）

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