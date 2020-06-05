AV女優三上悠亞天價片酬曝光！初出道一套破百萬　夠買東京二手樓

台灣JKF雜誌6月號邀來「暗黑國民偶像」三上悠亞擔任封面女優，為體恤讀者在新冠肺炎（COVID19）疫情時期「悶壞」了，三上悠亞特別身著白色天使蕾絲內衣，拍攝爆乳床照答謝粉絲，F Cup的好身材性感指數破表，躺床舔棒棒糖的挑逗眼神，讓老司機看了都大暴動。

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三上悠亞曾是女團SKE48其中一員，受AV片商MUTEKI的邀請，2015年改名轉戰成人產業，因甜美臉蛋跟火辣身材爆紅，在眾人前裸露展示好身材，她感性表示所有的言論批評都坦然面對與接受，「既然要做，我就要成為業界第一」。成為偶像是她從小的夢想，轉職成AV女優才爆紅，她認為「經歷過磨練的人才能越挫越勇」，儘管如今已經是業界當紅AV女優，仍不放過任何空檔行銷自己，常在Twitter、IG釋出福利照寵粉，粉絲人數超過300萬，直逼她最崇拜的明日花綺羅。

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而先前八卦新聞曾爆料她當初以AV女優出道時，片酬據說足以讓她買下在東京世田谷區一間兩房兩廳的中古公寓，也就是最低不會少於2,000萬日幣的天價；而前陣子AV女優寶生莉莉（一花琴音）曾自爆曾接過的最低片酬只有8,000日幣，三上悠亞的片酬等於是底層AV女優的2,500倍。而星途大開的她不忘初衷，再推音樂作品並組成「Honey Popcorn」蜂蜜爆米花偶像團體，並投資自有服飾品牌，可說是最強印鈔機。

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