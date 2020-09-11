大數據分析黃明志10首代表作　三上悠亞MV充滿大膽密碼僅排第二

有「大馬鬼才」之稱的創作歌手黃明志，2020年以《亞洲通話》專輯入圍31屆金曲獎，將與吳青峰、周華健等人爭搶歌王。黃明志作曲風格鮮明，喜歡將各種社會議題寫入歌中，大膽觸碰宗教、成人、政治等各種議題的底線，不只曾因為改編馬來西亞國歌事件遭拘留，作品屢遭禁播也不是新鮮事。

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然而這樣做自己的態度，不只沒有因此埋沒他的才華，人氣反而持續翻漲。今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點黃明志不僅點閱數高，討論度也高的爆紅神曲有哪些！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月23日至2020年08月21日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黃明志爆紅歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論聲量與YouTube觀看次數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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