三上悠亞自揭拍片恐怖經歷　嚇到即時逃離片場：不想再跟對方合作

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三上悠亞至今出道已6年，累積作品逾70部，成為AV界的天后，近年朝多方位發展，除了經營YouTube頻道，還創立個人服飾品牌。日前三上悠亞接受節目訪問，除了談到職業生涯經歷外，還加碼爆料某次拍攝的慘痛經驗。

三上悠亞2015年從偶像團體轉型為AV女優，她在日本深夜電視節目《じっくり聞いタロウ》中表示，6年前的出道片酬已可買下世田谷地區的兩房，相較於之前，雖然現在人氣大漲，片酬卻已大不如前。

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不過近年「身兼多職」的她，靠著經營YouTube頻道、創立服飾品牌「miyour's」，個人成績仍相當亮眼。當被主持人問及整體收入時，她笑而不答，想必收入十分可觀。

三上悠亞在節目中透露，雖然拍片經驗豐富，但曾發生過一段令她難受的經歷，有一次在和男優搭戲時，被對方放了一個臭屁，害她不得不主動暫停拍攝，並坦言從那次NG的拍攝經驗後，為此留下嚴重陰影，不想再跟對方合作。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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